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Dünya

Guyana’da 20 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangınında şoke eden detay: Yangını bir öğrenci çıkarmış

Guyana’nın başkenti Georgetown’da 20 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangınını bir öğrencinin çıkardığı açıklandı. Polis, tarafından kundaklama olarak soruşturulan yangında en küçüğü 5 yaşında olmak üzere 20 öğrenci hayatını kaybetmişti.

07:55 . 24/05/2023 Çarşamba
IHA
Guyana’da 20 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangınını bir öğrenci çıkarmış

Guyana’da 20 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangınını bir öğrenci çıkarmış

Guyana’nın başkenti Georgetown’da 20 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangınını bir öğrencinin çıkardığı açıklandı. Guyana’nın başkenti Georgetown’da yer alan maden kasabası Mahdia’da 22 Mayıs’ta bir ortaokula ait kız öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Mahdia Belediye Başkanı David Adams, yangının bir öğrenci tarafından çıkarıldığını aktardı. Adams, "Yangının bir öğrenci tarafından çıkarıldığını doğrulayabilirim" ifadelerini kullanarak, söz konusu öğrencinin yangında yaralanmadığını belirtti. Adams, öğrencinin devlet gözetiminde olup olmadığını teyit edemediğini sözlerine ekledi.
Guyana Polis Teşkilatı ve Guyana Eğitim Bakanı Priya Manickchand ise, Adams’ın açıklamasını henüz doğrulamadı. Manickchand yaptığı açıklamada, "Soruşturmanın nereye varacağı hakkında konuşmak istemiyorum. Bildiğim şey, yangının sona erdiği, yangının nerede çıkarıldığı ve kötü niyetle çıkarıldığı. Bu noktada belirli bir öğrenci hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.
Yurtta modern bir yangın alarm sisteminin bulunmadığı ve öğrencilerin yangın tatbikatlarının yapılmadığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Manickchand, "Bütün bunlar araştırılıyor ve bilgi verilecek" dedi.

Polis, tarafından kundaklama olarak soruşturulan yangında en küçüğü 5 yaşında olmak üzere 20 öğrenci hayatını kaybetmişti.




#Guyana
#Georgetown
#Yurt yangını
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