Dünya Haberini yaptığı şehidin kardeşi olduğunu öğrendi
ORTADOĞU

Haberini yaptığı şehidin kardeşi olduğunu öğrendi

İşgalci İsrail'in dünkü saldırısından sonra oldukça trajik bir olay yaşandı. Gazze'de yerel bir medya kurumunda çalışan muhabir Nur Ebu Dakka, bölgeye haber yapmak için gittiğinde şehit olanlardan birinin kardeşi olduğunu öğrendi. Şehit isimlerini öğrenmek üzere ofisteki arkadaşının kendisini aradığını ifade eden Ebu Dakka, "Çok ağlıyordum. Arkadaşıma sadece 'O benim kardeşim', 'O benim kardeşim' diyebildim" açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail'in Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurduğu saldırıda 4 Filistinli şehit olmuştu.
İşgalci İsrail'in Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurduğu saldırıda 4 Filistinli şehit olmuştu.

Filistinli gazeteci Meryem Ebu Dakka Ebu Ferhane, İsrail'in dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine top atışıyla saldırmasının haberini yaparken şehit düşenlerden birinin kardeşi olduğunu öğrenince zor anlar yaşadı.

Gazze'deki yerel bir medya kurumunda çalışan Ebu Dakka saldırı haberini hazırlamak için olay yerine giderek bilgi topladığı sırada kardeşi Muhammed'in (31) şehit olduğunu öğrendi. Yaşadığı o zor anları anlatan Ebu Dakka şöyle konuştu:

Telefonla ofisteki arkadaşıma son gelişmeleri aktarıyordum. Top atışıyla düzenlenen saldırıda iki şehit olduğunu söyledim ve birazdan şehit isimlerini haber vereceğim dedim.

Ebu Dakka, telefonu kapattıktan sonra şehitlerden birine baktığını ancak her yeri kan olduğu ve tanınmayacak hale geldiği için kardeşi olduğunu anlamadığını ve kendi kendine, "Allah ailesinin yardımcısı olsun. Allah rahmet eylesin. Parça parça olmuş" dediğini belirtti.

"Biraz sonra ilk yardım ekibinden biri yanıma gelip şehidin adını söyledi. Büyük bir şoka girmiştim. Sonra ağlamaya başladım. Kendime hakim olamıyordum." diyen Ebu Dakka, işi ve tüm ekipmanını orada bırakarak hastaneye koştuğunu aktardı.

AA

"O benim kardeşim"

Daha sonra şehit isimlerini öğrenmek üzere ofisteki arkadaşının kendisini aradığını belirten Ebu Dakka, "Çok ağlıyordum. Arkadaşıma sadece 'O benim kardeşim', 'O benim kardeşim' diyebildim. Konuşma öylece bitti." ifadeleriyle yaşadıklarını dile getirdi.

İşgalci İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda Muhammed Şerif Bedvan (27), Muhammed Ebu Ferhane (31), Şaban Ebu Hatır (26) ve Mahmud Kışta (23) şehit olmuştu.

Ordudan yapılan açıklamada ayrıca dün gün boyu Gazze'ye düzenlenen saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 15 hedefin vurulduğu kaydedilmişti.

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