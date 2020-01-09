Hafter başkentin tek sivil havalimanının yakınına saldırı düzenledi

Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter’e bağlı milisler başkentin tek sivil havalimanı Mitiga yakınındaki Suuk el-Cuma Mahallesi’ne top atışı ve füze saldırısı düzenledi.

Çok sayıda patlama sesi duyuldu

Mitiga Havalimanı

Akşam saatlerinden itibaren kentte çok sayıda güçlü patlama sesi duyuldu. Görgü tanıkları, Mitiga Havalimanı yakınındaki Suuk el-Cuma Mahallesi'nin çok sayıda füze ve top atışıyla vurulduğunu paylaştı.

Can kaybına ilişkin bilgi verilmedi

Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Bölgede tespit çalışmaları devam ediyor.





Ateşkes çağrısı sonrası saldırdılar

Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan

Söz konusu saldırının,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gerçekleştirdiği görüşmede yaptıkları ateşkes çağrısının ardından gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

Tek sivil havalimanını uçuşa yasak bölge ilan ettiler

Darbeci Hafter

Darbeci General Halife Hafter’in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, daha önceden ilan edilen uçuşa yasak bölgenin Mitiga Havalimanı ve hava üssünü de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari tarafından yapılan ve 218 TV'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, uçuşa yasak bölgenin Mitiga Havalimanı ve hava üssünü kapsayacak şekilde dün saat 17.00'den itibaren genişletildiği belirtildi.

Fotoğraf: Arşiv

Mismari, hava yolu şirketlerine söz konusu karara uyma ve uçaklarını riske atmama çağrısı yaptı.

Mitiga Havalimanı uçuşa yasak bölge dışındaydı

Libya Ulusal Ordusu 23 Kasım'da Trablus'un batısındaki El-Maya bölgesinden başlayıp Harp Okulu, doğuda Tacura, Karapoli ve Er-Rabıta yoluna kadar olan alanı uçuşa yasak bölge ilan etmiş ancak Mitiga Havalimanı'nı bu kapsamın dışında tutmuştu.

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Libya Devleti çağrıya olumlu yanıt vermişti

Libya bayrağı

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı.

Hafter- UMH çatışması nasıl başladı?

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.



