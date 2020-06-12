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Dünya Hafter canlı canlı gömmüş Toplu mezarlardan işkence sonucu öldürülmüş insan cesetleri çıkıyor
ORTADOĞU

Hafter canlı canlı gömmüş: Toplu mezarlardan işkence sonucu öldürülmüş insan cesetleri çıkıyor

Libya’da darbeci Hafter’den kurtarılan bölgelerde hastaneler, kuyular ve toplu mezarlardan işkenceyle öldürülmüş insan cesetleri çıkmaya devam ediyor. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, dünyayı dehşete düşüren katliamlarla ilgili “Gelen ilk raporlar onlarca tutuklunun canlı canlı gömüldüğünü ortaya koyuyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Libya’da terörist Halife Hafter ve en büyük destekçisi BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in savaş suçları ortalığa saçıldı.
Libya’da terörist Halife Hafter ve en büyük destekçisi BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in savaş suçları ortalığa saçıldı.

Darbeci Hafter ve destekçilerinin insanlık suçlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Hafter’den alınan bölgelerde hastanelerden, kuyulardan ve toplu mezarlardan işkenceyle öldürülmüş insanların cesetleri çıkmaya devam ediyor. Trablus güneyi ile Terhune ve çevresi başta olmak üzere Hafter milislerinin uğradığı her yerde vahşetin izleri var. Dün Terhune’de bir toplu mezar daha bulundu. Kent BAE ve Rus destekli darbecilerce esir alınan insanların gizli hapishanelerde işkencelerden geçirildiği merkez durumundaydı. Son birkaç gündür dünyayı dehşete düşüren tabloya ilişkin açıklama yapan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, “Alıkonulanların hepsinin yakıldığı bir konteyner bulduk. Aynı şekilde, birçok toplu mezar bulduk. Gelen ilk raporlar onlarca tutuklunun canlı canlı gömüldüğünü ortaya koyuyor” dedi. Öfke Volkanı Operasyonu’nun Facebook hesabında yayınlanan açıklamasında Başağa şu bilgileri verdi: “İnsanlık suçu işleyen Hafter ve milisleri yargılanmalı, Hafter’e bağlı siyasi liderler adalete teslim edilmelidir. Libya’da çözüme varmaya çalışan herkes şunun farkına varmalıdır; Libyalılar Hafter’i ülkenin geleceğinde istemiyor. Kimse Hafter’e bağlı silahlı güçlerin suçlarını örtmeye kalkmasın. Ayrıca hiç kimsenin de ordumuzun kahramanlıklarını kullanmasına ve kötülemesine izin vermeyeceğiz.”

Fotoğraf: Arşiv

OPERASYON SÜRÜYOR

Bölgede son 3 gündür çıkarılan ya da terk edilmiş halde bulunan ceset sayısının 200’ü aştığı sanılıyor. Rusya, Fransa, Mısır ve BAE destekli darbeci Hafter’i önce Sirte, ardından Cufra’dan çıkarma amacıyla başlatılan Zafer Yolları operasyonu ise sürüyor. Sirte yakınlarında taarruz için hazırlıkları sürdüren Libya ordusu, Hafter’in güney ile batı arasındaki ana ikmal yolunu da kontrol altına aldı. Sebha’nın kuzeyindeki Eş-Şuveyrif bölgesinden başlayan yol Nesme, Karyat ve Mersit kentlerine ulaşıyor.

Toplu mezarlardan işkenceyle öldürülmüş insanların cesetleri çıkmaya devam ediyor.

BM’den soruşturma

  • Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya’da ordunun milislerden temizlediği Terhune kentinde bulunan toplu mezarlara ilişkin “soruşturma yapılması” çağrısında bulundu. UNSMIL’den yapılan açıklamada, Terhune başta olmak üzere diğer bölgelerde en az 8 toplu mezar bulunduğu hatırlatılarak, kurumun bu gelişmeyi “dehşet verici” olarak kayıt altına aldığı belirtildi.

Zayed'in toplu mezarları: Hastane, kuyu, çöplük, su deposu gibi yerler ceset dolu!
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Zayed'in toplu mezarları: Hastane, kuyu, çöplük, su deposu gibi yerler ceset dolu!
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