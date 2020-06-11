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Dünya Hafter İsrailden yardım istiyor Hiç bir zaman Tel Avivin düşmanı olmayacağız
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Hafter İsrail'den yardım istiyor: Hiç bir zaman Tel Aviv'in düşmanı olmayacağız

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı sözde hükümette üst düzey bir yetkilinin, İsrail'den yardım istedi. Libya'nın doğusundaki sözde yönetimin Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Abdusselam el-Bedri, "Hiç bir zaman Tel Aviv'in düşmanı olmadık ve olmayacağız. Bize destek olmanızı umut ediyoruz. Şu ana kadar şartlar aramıza engeller koydu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Darbeci Halife Hafter'e bağlı güçler İsrail ve Yahudi cemaatiyle uzun bir iletişim geçmişleri olduğunu duyurdu.
Darbeci Halife Hafter'e bağlı güçler İsrail ve Yahudi cemaatiyle uzun bir iletişim geçmişleri olduğunu duyurdu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı sözde hükümette üst düzey bir yetkilinin, İsrail'den yardım istediği iddia edildi.

Libya'nın doğusundaki sözde yönetimin Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Abdusselam el-Bedri, İsrail'de Siyonist hareketi ve muhafazakar sağı temsil eden Makor Rishon Gazetesi'ne açıklamada bulundu.

Gazeteye göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya gönderdiği mesajda Bedri, "Hiç bir zaman Tel Aviv'in düşmanı olmadık ve olmayacağız. Bize destek olmanızı umut ediyoruz. Şu ana kadar şartlar aramıza engeller koydu." ifadesini kullandı.

"Filistin konusunda ortak çıkarlarımız var"

Bedri ayrıca, "Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü desteklediklerini, aynı zamanda İsrail'le ortak çıkarları olduğunu, İsrail'le aynı tarafta yer aldıklarını ve bunu görmezden gelmenin aptalca olacağını." kaydetti.

Habere göre Bedri, İsrail'i; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır ve Lübnan'ın katıldığı yeni siyasi girişime dahil olmaya çağırdı.

  • Söz konusu girişimin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası ile güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsayan mutabakat muhtırası anlaşmalarına karşı ortak bir deniz anlaşması imzalanmasını içerdiği ifade edildi.

İsrail ve Yahudi cemaatiyle uzun bir iletişim geçmişleri olduğunu vurgulayan Bedri, "Türklerin ve askeri açıdan bize yardım eden Rusların, kendi algılarına göre bizi yönetmesi söz konusu olamaz. Bizim açımızdan, petrol sanayimizi tesis eden ABD şirketleridir ve biz bunların geri dönmesini istiyoruz." dedi.

Bedri'nin açıklamaları henüz bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanmadı.

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