Dünya Hain plan deşifre oldu PKK/YPGli teröristlerden bu kez de üniforma oyunu
BARIŞ PINARI HAREKATI

Hain plan deşifre oldu: PKK/YPG'li teröristlerden bu kez de 'üniforma' oyunu

Hain plan deşifre oldu: PKK/YPG'li teröristlerden bu kez de 'üniforma' oyunu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, kimyasal silah kullanıp Türkiye’yi suçlamaya yönelik hain planının deşifre olmasının ardından bu kez de rejim askeri üniforması giyerek yeni bir algı operasyonuna başladı. İstihbarat birimlerinin belirlemelerine göre teröristlerin, Tel Rıfat’ta rejim askerlerinin üniformaları ile dolaşarak olası bir operasyona engel olmayı veya rejimin desteğini almayı amaçladıkları ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Teröristler, Tel Rıfat’ta rejim askerlerinin üniformaları ile dolaşıyor.
Teröristler, Tel Rıfat’ta rejim askerlerinin üniformaları ile dolaşıyor.

İç savaşın başlamasının ardından Suriye’nin kuzeyinde kalan bölgeleri işgal eden terör örgütü PKK/YPG, burada yaşayan sivilleri baskı uygulayarak göçe zorladı ve yandaşlarını boşalan alanlara yerleştirerek demografik yapıyı değiştirdi. Ülkenin kuzeyindeki alanlarda uyguladığı işgal ile terör koridoru oluşturan ve Türkiye sınırında da tehdit oluşturan PKK/YPG yapılan çağrılara rağmen silah bırakmadı.

Zaman zaman saldırılar da düzenleyen teröristler, TSK’nın angajman kuralları kapsamında yaptığı müdahaleler ile etkisiz hale getirildi. Batılı ülkelerden aldıkları destek ile silah bırakmayan ve Türkiye’nin bölgeye operasyon sinyali vermesi ile çocuk yaştan itibaren herkesi zorla silah altına alan PKK/YPG’nin tüm sınır hattında egemen olma hayali ise TSK’nın düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile suya düştü.

Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
FOTOĞRAF 12
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Rasulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor.
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Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip.
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Rasulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor.
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Tünel, ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip.
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Tünelin yapımının sürdüğü, her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü.
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Daha önce de görüntülenmişti <br> <br> YPGPKK, uzun süredir Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye'de Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tünel kazıyordu.
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YPGPKK örgütünün Münbiç ve Aynularab ilçelerindeki tünel kazma çalışmaları Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülenmişti.
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Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in YPGPKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.
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Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
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Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
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Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
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Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. Ulaşılan kayıtlarda tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü.

Sınır güvenliğine yönelik tehdidin devam etmesi üzerine Türkiye, bölgeye askeri harekat düzenleneceği görüşü yeniden dile getirdi. ABD, bunun üzerine Ağustos ayı başında Türkiye’ye gelerek bölgenin teröristlerden boşaltılarak güvenli hale getirilmesini istedi. Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatın ardından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Ortak kara ve hava devriyelerinin yapıldığı merkezin çalışmalarının da Türkiye’yi tatmin etmemesi üzerine 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

120 saat ara

  • Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından yürütülen harekatta kısa sürede büyük ilerleme sağlandı ve teröristlerin işgalindeki Resulayn ile Tel Abyad ve kırsalında bulunan çok sayıda köy terörden arındırıldı. Başarıyla yürütülen harekata ABD ile yapılan görüşmelerin ardından 120 saat ara verildi ve bu süreçte teröristlerin belirlenen güvenli alanın dışına çıkmalarına olanak tanındı.

PKK/YPG’li teröristlerin Güvenli Bölge’den çıkması yakından takip ediliyor
OYNAT 01:05
PKK/YPG’li teröristlerin Güvenli Bölge’den çıkması yakından takip ediliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ediyor. TSK, ''Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir'' açıklamasında bulundu.

Kimyasal silah oyunu deşifre oldu

Harekat sahası dışına çıkması devam eden teröristlerin bu sırada kimyasal silah saldırısı düzenleyerek sivilleri katledip Türkiye’yi suçlamayı amaçladığı ortaya çıktı.

Uluslararası kamuoyunda, “Türkiye sivilleri kimyasal silahla katlediyor” yalanını yayarak Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmayı amaçlayan teröristlerin bu planı deşifre oldu. Bu süreçte 6 kamyon ile terör örgütünün elindeki kimyasal silahları Irak’tan Suriye’nin Kamışlı kentine getirdikleri de belirlendi.

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Bu kez de rejim üniforması oyunu deşifre oldu

Kimyasal saldırı planı deşifre olan terör örgütünün bu kez yeni bir oyunu sahnelemeye başladığı da ortaya çıktı. Türk istihbarat birimlerinin belirlemelerine göre teröristler işgal ettikleri Suriye’nin Tel Rıfat kentinde Suriye rejimine ait askerlerin üniformaları ile dolaşmaya başladı.

  • Teröristlerin, harekat endişesi ile kentten ayrılmak isteyen sivillere, “burada rejim askeri olduğu için operasyon yapılamaz” şeklinde güvence vererek engel olmaya çalıştıkları saptandı. Kamuflajlarını çıkaran teröristlerin rejim üniforması giyerek, rejimle ortak hareket ettikleri mesajını da vermeyi amaçladıkları öğrenildi.

Mehmetçik yerli silahlarla teröristlerin peşinde
OYNAT 00:00
Mehmetçik yerli silahlarla teröristlerin peşinde
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, Mehmetçik'in başarısı, milli ve yerli silahlarla artırılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın üye ülkelere, silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyan 51. maddesi çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında terör hedefleri, yerli imkanlarla üretilen silahlarla etkisiz hale getiriliyor. TSK tarafından 24 Ağustos 2016'da başlatılan 'Fırat Kalkanı' ile 20 Ocak 2018'de başlatılan 'Zeytin Dalı' harekatlarında dikkati çeken yerli silahlardan, 9 Ekim'den bu yana başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda da etkin şekilde faydalanılıyor.

Teröristler köylere mayın döşüyor

Barış Pınarı Harekatı ile bitme aşamasına gelen ve operasyonun durması için her yolu deneyen terör örgütü PKK/YPG’nin birçok noktada mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklamayı da sürdürdüğü ortaya çıktı.

İstihbarat birimlerinin saptamalarına göre, teröristler Fırat’ın doğusunda işgal edilen bir başka nokta olan Ayn El Arab kentinin Kezken Köyünün çevresini de mayınlarla döşedi. Barış Pınarı Harekatı ile hedefte olan Ayn El Arab’ın kırsalındaki köye döşenen mayın ile hem olası operasyonda birliklere zarar verilmesinin hem de sivillerin kaçışının engellenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Terör örgütünün her türlü hain saldırı ve kirli oyunu sahnelemek için zemin arayışını sürdürürken, Türk Silahlı Kuvvetleri ise teröristlerin çirkin yüzünü deşifre etmenin yanı sıra sınır hattında teyakkuz halini sürdürüyor.

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