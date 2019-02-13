Dünya Haitide mahkumlar hastaneden firar etti
AMERİKA

Haiti'de mahkumlar hastaneden firar etti

Haiti'de mahkumlar hastaneden firar etti

Haiti'de yolsuzluk karşıtı protesto gösterileri devam ederken, Aquin kentindeki cezaevinden 78 mahkum kaçtı. Ülkede patlak veren gösteriler kana bulandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Hatidi'de hapishane mahkumları firar etti. (Fotoğraf: AP)
Hatidi'de hapishane mahkumları firar etti. (Fotoğraf: AP)

Haiti'de geçen haftadan bu yana devam eden yolsuzluk karşıtı gösteriler sırasında Tiburon bölgesinde bir hapishaneden 78 mahkum kaçtı.

BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri Aquin kentinde Devlet Başkanı Jovenel Moise karşıtı gösteriler sırasında cezaevinden 78 mahkumun kaçtığını bildirdi.

Başmüfettiş Ralph Stanley Brice, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Haiti'de devam eden yolsuzluk karşıtı gösteriler sırasında çıkan olaylarda en az 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Reuters
Haiti'de yolsuzluk karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenler var.

Haiti'de geçen yıl da aynı nedenle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Devlet Başkanı Jovenel Moise, yolsuzluğu soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle istifasını isteyen muhalif gruplara diyalog çağrısında bulunmuştu.

Reuters
Haiti'de yolsuzluk karşıtı gösterilerde araçlar ateşe verildi.

Haiti Senatosunca yürütülen bir soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü.

Petrocaribe programı bölge ülkelere petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005'te oluşturulmuştu.

Haiti'de yolsuzluk karşıtı protestolar kana bulandı
DÜNYA
Haiti'de yolsuzluk karşıtı protestolar kana bulandı
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