|
Dünya

Haiti'de meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi

Haiti'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e çıktı. Ülke genelinde şu ana kadar 820 ev tamamen yıkılırken, 31 bin 591 evin sular altında kaldığı, 40 bin ailenin ise tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

09:30 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
Haiti

Haiti

Haiti Sivil Savunma Müdürlüğü (DPC), meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölenlerin sayısının arttığını bildirdi.


Sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e yükselirken, kayıpların sayısı 18, yaralıların sayısının ise 140 olduğu kaydedildi.


Ülke genelinde şu ana kadar 820 ev tamamen yıkılırken, 31 bin 591 evin sular altında kaldığı, 40 bin ailenin ise tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.


DPC'den yapılan açıklamada, ülkenin batısının selden ciddi etkilendiği, bölgede barınma, gıda, hijyen ürünleri ve temiz suya ihtiyaç olduğu duyuruldu.


Başbakan Ariel Henry, ulusal ve uluslararası yardımların sağlanması için acil adımların atıldığını belirtti.


Haiti'de, 5 Haziran'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ilk belirlemelere göre 8 kişi kaybolmuş, 15 kişi yaşamını yitirmişti.


Haiti'de 2016'da meydana gelen Matthew Kasırgası'nda 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.




#Haiti
#Sel
#Heyelan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 İstanbul Liseleri Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri