Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı 1297'ye yükseldi

Yetkililer, ülkede büyük bir yıkımın yaşandığını belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Haiti Sivil Savunma Ajansı, dün meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1297'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 5 bin 700'ü geçtiğini belirtti.
Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.
USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.
Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti.
Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.
Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.
Haiti'de 2010'da meydana gelen deprem
Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.
Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.
Büyük yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.
DÜNYA
7.2'lik deprem Haiti’yi vurdu
FOTOĞRAF
6
Sinop’un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde meydana gelen şiddetli yağış dev ağaç kütlelerini de yerinden kaldırdı. Yüz kilonun üstünde olan dev tomruklar suların etkisiyle çevreye büyük zarar verdi. Yağışların durması ile birlikte tomruklar Karadeniz’de birikmeye başladı.
Biriken dev tomrukları Karadeniz’i adeta örtü gibi kapladı. Devlete ait olan bu tomrukları kimsenin almasına izin verilmiyor. Ekipler ise tomrukları denizden çıkarmak için yoğun mücadele ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği tomrukların arasından kimi zaman cesetler çıkıyor.
Sinop’un Sarıkum mevkilisinde çiftçilik yapan bir vatandaş, Sel aldı götürdü. Bu tomruklar da sahile geldi. Ölü varsa biz de buradan takip ediyoruz. Tomrukların da altında ölü buldular. Şu anda tomrukları topluyorlar. Çöp ,odun, tomruk her şey var sahilde. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı dedi.
Bir diğer vatandaş ise, Bizler buradan taşıma, ulaştırma işlemine bakıyoruz. Arama-kurtarma ekibi ile birlikte cenazeyi taşıdık. Ölü var mı diye bakıyoruz. Geziyoruz sahilleri. Tüp, tahta, buzdolabı, ceset, hayvan ölüleri çıkıyor. Bir sürü can kaybı var diye konuştu.
Karadeniz ’tomruk deniz’ oldu
Karadeniz ’tomruk deniz’ oldu
Tomruklar denizi örtü gibi kapladı: Kimsenin almasına izin verilmiyor
Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde tomruklar önüne ne kattıysa götürdü. Suların etkisiyle Karadeniz'e dökülen tomruklar adete denizi örtü gibi kapladı.
FOTOĞRAF
14
Olay, Türkler Mahallesi’nde saat 23:30 sıralarında yaşandı.
Balıkçı barınağında demirli halde bulunan Mehmet Erdoğan, Mustafa Ünal, Hasan Çavuşoğlu ve Menderes Akdemir’e ait teknelerden Mustafa Ünal’a ait Mozi 07 isimli teknede henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı.
Yangının başladığı teknenin diğer teknelere zarar vermemesi için ipi kesilerek liman içine sürüklenmeye çalışıldığı sırada diğer üç tekneye temas etmesi sonucu tekneler alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi arazözleri ile sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Tüm müdahalelere rağmen Las King Kral, Mozi 07, Rinbov ve Bahar isimli tur tekneleri yanmaktan kurtulamadı.
Bir kişinin dumandan etkilendiği ve olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı yangının çıkış sebebi araştırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkçı barınağında çıkan yangında dört tur teknesi kül oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında çıkan ve 3 teknenin küle döndüğü yangında alevlerin sıçradığı dördüncü tekne de kurtarılamadı. Olayda dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
FOTOĞRAF
12
Kaza, Uşak Havaalanı yakınlarındaki İkisaray Kavşağı’nda meydana geldi. İ
İddialara göre İsmet Özçelik, kontrolündeki 64 NN 056 plakalı hafif ticari araçla hemgeçitten karşı yola geçtiği sırada Hasan Tamer kontrolündeki 34003 sefer sayılı yük treni çarptı.
Çarpma sonrasında zorlukla duran tren, aracı 320 metre sürükledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisindeki sürücü İsmet Özçelik ve Serpil Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Araca sıkışan şahıslar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Hayatını kaybeden şahıslar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen Özçelik ailesinin çocukları, olay yerinde ağlarken kaç metre sürüklendi demesi yürekleri burktu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uşak'ta feci kaza: 320 metre sürüklenen araçtaki iki kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari araç 320 metre sürüklendi. Sürüklenen araçtaki 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.