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Halil Falyalı suikastı Evcil’e uzandı: Erol abin için Kıbrıs’a gidiyorsun

Kumarhane ve sanal bahis baronu Halil Falyalı suikastında yeni detaylar… Gözaltına alınan 16 kişiden ikisi, 1995’teki Nesim Malki cinayeti ile anılan Erol Evcil’in adamları çıktı. Bunlardan biri Evcil’in yakın adamı ve koruması Cengiz Şener, diğeri Evcil’e 2 yıl korumalık yapan Veysel Sare. Sare ifadesinde, Şener’in cinayetten önce kendisiyle irtibat kurduğunu ve “Erol abin için” diyerek tekne ile KKTC’ye gönderdiğini anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halil Falyalı suikastı Evcil’e uzandı: Erol abin için Kıbrıs’a gidiyorsun
Halil Falyalı-Erol Evcil

Kumarhane ve sanal bahis baronu Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre soruşturma kapsamında toplam 16 Türkiye vatandaşının cinayetle bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 8’i İstanbul’da, 6’sı KKTC’de gözaltına alındı. 2 şüpheli ise her yerde aranıyor.

SÖYLEMEZ İTİRAFI

Cinayet kapsamında gözaltına alınan Söylemezler çetesi üyelerine nasıl ulaşıldığı da ortaya çıktı. Toplanan yüzlerce saatlik kamera kaydını inceleyen KKTC polisi, ilk Ömer Tunç’a ulaşıp gözaltına aldı. Kayıtları inceleyen polis, Tunç’un bir isimle görüştüğünü belirledi. Tunç da ifadesinde görüştüğü kişinin Mustafa Söylemez olduğunu itiraf etti.

Suikast sonrası KKTC’de yakalanan 6 kişinin sorguları sürüyor.
Suikast sonrası KKTC’de yakalanan 6 kişinin sorguları sürüyor.

YİYİP İÇİP SUİKASTA GİTTİ

KKTC makamlarının yaptığı araştırmaya göre; Mustafa Söylemez, Veysel Sare ve Musa Çiçek, cinayet öncesinde KKTC’de ev kiraladı. Sahte kimlikle operasyonda kullanılacak GSM hatları alındı. Söylemez’in cinayet öncesi faaliyetleri adım adım deşifre edildi. Saldırı günü öğle saatlerinde Mustafa Söylemez’in bir markette alışveriş yaptığı, yemek yiyip kahve içtiği, daha sonra Ömer Tunç’la bir otelde buluştuğu belirlendi.

Saat 18.50’de iki ayrı suikast ekibinin harekete geçtiği ve 4 araçla 2 ayrı yolda pusu kurulduğu ifade edildi. Halil Falyalı’nın saldırı öncesi adresten çıkışını, bir kişinin pusu kuranlara haber verdiği kaydedildi. Söylemez cinayetten saatler sonra 03.20’de Ercan Havaalanı üzerinden Türkiye’ye geçti.

Suikast sonrası KKTC’de yakalanan 6 kişinin sorguları sürüyor.
Suikast sonrası KKTC’de yakalanan 6 kişinin sorguları sürüyor.

EVCİL’İN ADAMI ARAMIŞ

Cinayetle ilgili gözaltındaki Cengiz Şener’in Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle yargılanan Erol Evcil’in yakın adamı olduğu tespit edildi. Gözaltındaki Veysel Sare’nin de Erol Evcil’le bağlantısı çıktı. Sare ifadesinde daha önce 2 yıl boyunca Erol Evcil’in korumalığını yaptığını söyledi. Sare cinayet öncesinde Erol Evcil’in koruması Cengiz Şener’in kendisi ile irtibata geçtiğini, “Erol abin için” diyerek Musa Çiçek’le birlikte tekneyle KKTC’ye gönderdiğini söyledi.

Mustafa Söylemez
Mustafa Söylemez

Eldivenler Türkiye’de

  • Cinayette kullanılan silahlarla ilgili ilk inceleme sonuçları çıktı. Halil Falyalı’nın şoförünün ensesine isabet eden merminin, dere yatağında bulunan Baretta marka tabancadan çıktığı kesinleşti. Cinayet sonrası bulunan ve Mustafa Söylemez’e ait olduğu iddia edilen mont ve bir çift eldiven, barut izi olup olmadığının tespiti için Türkiye’ye gönderildi.
Faysal Söylemez
Faysal Söylemez

Gözaltı sayısı 8’e çıktı

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul Emniyeti 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Celal B. ve Metin S. ile birlikte İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 8’e yükseldi. 9, 12 ve 13 Şubat’taki operasyonlarda da Mustafa ve Faysal Söylemez’in de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalanmıştı.

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