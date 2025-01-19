Halkla kol kola meydana inen Kassam Tugayları siyonistleri korkuttu

İşgalci İsrail'in taş üstünde taş bırakmaması nedeniyle Kassam Tugayları'nın yok olduğunu düşünen siyonistler yaptıkları paylaşımlarda, "

Bu direnişçiler nereden çıktı? Bu kadar kişi nasıl bir araya geldi?

" diye sorgularken, "

Ve askerlerimiz bir yılı aşkın süredir Gazze’de ne yapıyordu? Bu tam bir çılgınlık, akıl alır gibi değil!