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Halkla kol kola meydana inen Kassam Tugayları siyonistleri korkuttu

Halkla kol kola meydana inen Kassam Tugayları siyonistleri korkuttu

23:3619/01/2025, Pazar
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
AA
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Filistinliler, Kassam Tugayları'nın İsrailli rehineleri Kızılhaç'a teslim ettiği sırada tekbir getirdi; işgalcilere karşı dayanışma ruhu ortaya kondu.
Filistinliler, Kassam Tugayları'nın İsrailli rehineleri Kızılhaç'a teslim ettiği sırada tekbir getirdi; işgalcilere karşı dayanışma ruhu ortaya kondu.

İsrail ile varılan anlaşmanın ardından Kassam Tugayları, üç İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Kassam Tugayları'nın tam teçhizatlı olarak görüldüğü teslim operasyonuna binlerce Filistinli tekbir ve sloganlarla eşlik etti. Ortaya konan birliktelik ve direniş ruhu ise siyonistleri korkuttu. Birliktelik karşısında Siyonistlerin büyük bir öfke patlaması yaşadığı ve yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında "Askerlerimiz bir yılı aşkın süredir Gazze’de ne yapıyordu? Bu tam bir çılgınlık, akıl alır gibi değil!" dediği öğrenildi.

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım saldırıları
Gazze
'de varılan anlaşma ile sona erdi.
Bugün yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında
Hamas
'ın silahlı kanadı
el-Kassam Tugayları
, üç İsrailli kadın esiri
Kızılhaç
'a teslim etti.

Filistinliler tekbirlerle eşlik etti

Gazze kentindeki
Saraya Meydanı
'nda hazır bulunan
Kızılhaç
ekibi, 3 İsrailli kadın esiri
Kassam Tugayları
'ndan teslim aldı.

Kassam Tugayları'nın tam teçhizatlı olarak görüldüğü teslim operasyonuna binlerce Filistinli tekbir ve sloganlarla eşlik etti.

Siyonistlerde öfke ve korku

Kassam Tugayları ile Filistinlilerin ortaya koyduğu bu birliktelik ve gövde gösterisi ise siyonsitlerde korkuya ve öfkeye neden oldu.

Direnişin ve zaferin vücut bulmuş halini gören siyonistlerin sosyal medyada büyük bir öfke patlaması yaşadığı bildirildi.

"Askerlerimiz bir yıldır ne yapıyordu?"

İşgalci İsrail'in taş üstünde taş bırakmaması nedeniyle Kassam Tugayları'nın yok olduğunu düşünen siyonistler yaptıkları paylaşımlarda, "
Bu direnişçiler nereden çıktı? Bu kadar kişi nasıl bir araya geldi?
" diye sorgularken, "
Ve askerlerimiz bir yılı aşkın süredir Gazze’de ne yapıyordu? Bu tam bir çılgınlık, akıl alır gibi değil!
” dediği de öğrenildi.


#Gazze
#Ateşkes
#Kassam Tugayları
#Hamas

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