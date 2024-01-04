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Hamaney'den Kirman'daki terör saldırısına cevap: Bu felaketin karşılığı çok sert olacaktır

İran'da Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti. Patlamalar neticesinde 95 kişi öldü, 211 kişi de yaralandı. İran lideri Ali Hamaney de töreni kana bulayan bu saldırı sonrası mesaj yayınlayarak, saldırıyı gerçekleştirenlerin sert bir karşılıkla karşılaşacağını belirtti.

01:09 - 4/01/2024 Perşembe
AA
İran lideri Ali Hamaney
İran lideri Ali Hamaney

İran lideri Ali Hamaney, Kirman'daki terör saldırısını gerçekleştirenlerin ve onlara bunu yaptıranların sert bir karşılıkla karşılaşacağını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran lideri Hamaney, Kirman'daki terör saldırısına ilişkin mesaj yayınladı.

Hamaney, “İran halkının kötü ve cani düşmanları bir kez daha facia yaratarak Kirman'da şehit kabirlerinin mis kokulu atmosferinde çok sayıda değerli insanımızı şehit ettiler.” ifadelerinde bulundu.

"Bu felaketin karşılığı Allah'ın izniyle çok sert olacak"

Saldırganların bu eylemine tolerans gösterilmeyeceğini belirten Hamaney, “Hem masumların kanına bulanmış eller, hem de onları bu yanlışa sürükleyen yozlaşmış ve fesat beyinler, bundan sonra baskıların ve adil cezaların kesin hedefi olacaktır. Bilsinler ki, bu felaketin karşılığı Allah'ın izniyle çok sert olacaktır.” açıklamasına bulundu.

Hamaney, yaslı ailelerin acılarını paylaştığını, onlara sabır ve başsağlığı, yaralılara şifa dilediğini belirtti.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklarken Kirman'daki eylemi şu ana kadar herhangi bir örgüt üstlenmedi.

Kasım Süleymani'yi anma töreninde bombalı saldırı

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişinin öldüğü belirtilmiş daha sonra resmi makamlar bu sayıyı 95 kişi olarak güncellemişti. Söz konusu saldırıda 211 kişi de yaralanmıştı.



#İran
#Kasım Süleymani
#Anma Töreni
#Patlama
#Bombalı Saldırı
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