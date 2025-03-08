Hamaney'den Trump'a sert sözler: Utanmazlığın da bir sınırı var

, "Mesele yalnızca nükleer değil, onlar ülkenin savunma ve uluslararası kapasitesiyle ilgili yeni talepler gündeme getiriyorlar. Bu yeni talepler kesinlikle İran tarafından kabul edilmeyecektir. Halk üzerinde baskı kurabilmek için müzakereden söz ediyorlar. Bu müzakere değil, tahakkümdür."