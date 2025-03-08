Hamaney'den Trump'a sert sözler: Utanmazlığın da bir sınırı var

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney katıldığı iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Hamaney "Bazı zorba hükümetlerin müzakere ısrarı meseleyi çözmek için değil, tahakküm kurmak içindir. 'Karşı tarafa müzakere adıyla taleplerimizi dayatalım, kabul ederlerse iyi fakat kabul etmezlerse müzakere masasından uzaklaştılar deriz' diyorlar" ifadelerini kullandı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da eski ve yeni üst düzey sivil ve askeri yetkililerin katıldığı iftar programında konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere çağrısına değinen Hamaney, "Bazı zorba hükümetlerin müzakere ısrarı meseleyi çözmek için değil, tahakküm kurmak içindir. 'Karşı tarafa müzakere adıyla taleplerimizi dayatalım, kabul ederlerse iyi fakat kabul etmezlerse müzakere masasından uzaklaştılar deriz' diyorlar." ifadelerini kullandı.
'MESELE NÜKLEER DEĞİL'
'UTANMAZLIĞIN SINIRI VAR'
Fox Business Network'e röportaj veren Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "güvenilmez" olduğunu belirttiği ve İran'ı tehdit eden Trump yönetimi ile müzakereleri yasaklamıştı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililer de ABD ile baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceklerini sıklıkla dile getiriyor.
Son olarak Erakçi, dün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısı için bulunduğu Cidde'de verdiği bir röportajında, "ABD'nin azami baskı politikası ve tehditleri devam ettiği sürece biz, ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.