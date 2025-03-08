Trump'tan 'İran' açıklaması: Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında İran ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.
İRAN'DAN TRUMP'IN MEKTUP İDDİASINA YALANLAMA
ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, İran dini lideri Ali Hamaney'e müzakere süreci için bir mektup gönderdiğini ifade etti.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın dini lider Ali Hamaney'e mektup göndererek nükleer silah programı konusunda müzakere talebinde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, "Şimdiye kadar böyle bir mektup almadık" açıklamasını yaptı.