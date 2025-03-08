Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump'tan 'İran' açıklaması: Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz

Trump'tan 'İran' açıklaması: Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz

09:288/03/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında İran ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Trump ABD ile İran arasındaki sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "İran ile ilgili bir durum var, çok yakında bir şeyler olacak. Yakında bundan bahsediyor olacaksınız.
Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz
. Sadece barış anlaşmasını diğerine tercih edeceğimi söylüyorum ama diğeri de sorunu çözecektir" dedi.

İRAN'DAN TRUMP'IN MEKTUP İDDİASINA YALANLAMA

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, İran dini lideri Ali Hamaney'e müzakere süreci için bir mektup gönderdiğini ifade etti.


İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın dini lider Ali Hamaney'e mektup göndererek nükleer silah programı konusunda müzakere talebinde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, "Şimdiye kadar böyle bir mektup almadık" açıklamasını yaptı.


#Donald Trump
#İran
#ABD

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 250 BİN KONUT KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI: TOKİ 250 bin konut kampanyası ne zaman başlayacak?