Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hamas: ABD Gazze'deki ateşkes ve insani yardım girişi sözünü tutsun

Hamas: ABD Gazze'deki ateşkes ve insani yardım girişi sözünü tutsun

18:3715/05/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
ABD, Hamas'ın esir aldığı İsrailli askerin serbest bırakılmasına karşı verdiği Gazze'de ateşkes ve insani yardım girişi sözünü tutmadı.
ABD, Hamas'ın esir aldığı İsrailli askerin serbest bırakılmasına karşı verdiği Gazze'de ateşkes ve insani yardım girişi sözünü tutmadı.

Hamas, Washington yönetiminden ABD-İsrail çifte vatandaşı Idan Alexander'ın serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi'ne acil insani yardım girişinin sağlanması ve kalıcı ateşkes çağırısında bulunulması taahhüdünü yerine getirmesini istedi.

Hamas, ABD'yi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması ve insani yardımların girişinin sağlanması yönündeki taahhüdünü yerine getirmeye çağırdı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti öncesinde bu taahhüt karşılığında serbest bırakıldığı kaydedildi.

Mutabakata ABD tarafıyla varıldığı ve arabulucuların da bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne acil insani yardım girişinin sağlanması ve kalıcı ateşkes çağırısında bulunulması istendi.

Hamas, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için tüm konularda kapsamlı müzakereler yapılmasını beklediklerini ve bu hedefe ulaşmayı arzuladıklarını belirtti.

Bu adımların atılmamasının, ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'in iadesi için yapılan gösteriler.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bırakmıştı

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler kapsamında Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı 12 Mayıs'ta serbest bırakmıştı.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'ya heyet göndermiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dahliyle Gazze'de ateşkes anlaşmasının yenilenmesine ilişkin müzakereler başlamıştı.

Süren müzakerelerde İsrail tarafının, 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasına karşılık geçici ateşkes öneren Witkoff'un ilk teklifi dışında herhangi bir teklifi müzakere etmeye yanaşmazken Hamas'ın Gazze'ye insani yardım girişi ve kalıcı ateşkes sağlanması taleplerinde bulunduğu bildirilmişti.



#ABD
#ateşkes
#Hamas
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura başvurusu nasıl yapılır? Kimler katılabilir ve şartlar neler? İşte başvuru tarihleri