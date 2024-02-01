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Dünya

Hamas ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi

Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Gazze'deki çatışmaların bir süre durması ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına 'ön onayı' verdiğini duyurdu. Söz konusu anlaşma yürürlüğe girerse, terör devleti İsrail saldırılarını en az 35 günlüğüne durduracak.

21:37 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:07 - 1/02/2024 Perşembe
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Gazze (Foto: Arşiv)
Gazze (Foto: Arşiv)

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Gazze konulu toplantıda Katar, ABD, Mısır ve İsrail arasında yapılan görüşmeler sonrası bir ateşkes teklifi oluşturulmuştu. Bu öneri, İsrail ve Hamas'a sunuldu.

35 günlük ateşkes

Gazze'de İsrail katliamlarını 35 günlüğüne durduracak, esir takasını da içeren teklife ilişkin Katar'dan yeni bir açıklama geldi.

Hamas ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail tarafının teklifi kabul ettiğini duyurdu.

Hamas'ın da teklife olumlu yaklaştığı mesajını verdi.



#Hamas
#Katar
#İsrail
#Ateşkes
3 saat önce
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