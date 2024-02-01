Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Gazze konulu toplantıda Katar, ABD, Mısır ve İsrail arasında yapılan görüşmeler sonrası bir ateşkes teklifi oluşturulmuştu. Bu öneri, İsrail ve Hamas'a sunuldu.
35 günlük ateşkes
Gazze'de İsrail katliamlarını 35 günlüğüne durduracak, esir takasını da içeren teklife ilişkin Katar'dan yeni bir açıklama geldi.
Hamas ateşkes anlaşmasına ön onayı verdi
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail tarafının teklifi kabul ettiğini duyurdu.
Hamas'ın da teklife olumlu yaklaştığı mesajını verdi.