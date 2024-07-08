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Hamas ateşkes peşinde Netanyahu soykırım: Gazze Kasabı müzakerelerin önündeki engelleri artırıyor

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırım saldırılarına devam ediyor. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgalcilerin Gazze'ye katliam saldırılarını durdurmak amacıyla anlaşmaya varmak için olumlu ve esnek bir tutum sergiledikleri, Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığı belirtildi.

22:53 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:19 - 8/07/2024 Pazartesi
AA
Gazze Kasabı Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.
Gazze Kasabı Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tutum sergilediklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmaya varılmasını kolaylaştırmak amacıyla çaba sarf edildiği kaydedildi.

Netanyahu'nun ise müzakerelerin önüne daha fazla engel koyduğu, Filistin halkına yönelik saldırılarını ve işlediği suçları tırmandırdığı, anlaşmaya varma çabalarını başarısızlığa uğratmak için Filistinlileri zorla yerinden etme girişimlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Hamas, arabulucuları "Netanyahu'nun oyunlarına ve suçlarına son vermek için müdahale etmeye" çağırırken, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere "yasal ve insani sorumluluklarını üstlenmeleri ve soykırım suçunun durdurulması için baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını artırması ve on binlerce Filistinlinin acımasız bombardımanın gölgesinde zorla yerlerinden edilmesi, uluslararası yasalara ve anlaşmalara meydan okuyan soykırım savaşını devam ettirmektir." ifadeleri kullanıldı.


İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.


#Hamas
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