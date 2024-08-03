Hamas doğruladı: Katil İsrail'den bir hain suikast daha

Haitham Balidi
Hamas
'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi, İsrail'in aracına düzenlediği İHA saldırısı sonucunda vefat etti.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarim'e hava saldırısı düzenledi. Seyir halindeki bir otomobilin hedef alındığı saldırıda, toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Tamamen yandı
Tamamen yandı
O kişilerden birinin Haitham Balidi olduğu Hamas tarafından doğrulanırken, diğer 4 şahsın kimlik bilgileri hakkında açıklama yapılmadı. Şahısların cesetlerinin tamamen yandığı belirtildi.
Tulkarim'deki gruplar, saldırının akabinde genel grev ve yas ilan etti.
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17 dakika önce