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Dünya

Hamas Doha'daki ateşkes görüşmelerine katılmayacak: Müzakerelerde kesinlikle yokuz

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, Katar'ın başkenti Doha'da 15 Ağustos'ta (yarın) yeniden başlaması beklenen ateşkes görüşmelerinin bir parçası olmayacaklarını ifade etti. Müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Al Sani, CIA Direktörü Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın katılacağı belirtiliyor.

19:46 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:55 - 14/08/2024 Çarşamba
AA
Terör devleti İsrail'in saldırılarında yıkıma uğrayan Gazze (Foto: Arşiv)
Terör devleti İsrail'in saldırılarında yıkıma uğrayan Gazze (Foto: Arşiv)

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hindi, "Hamas, Doha'da yada Kahire'de yeniden başlaması beklenen müzakerelerde kesinlikle olmayacak" dedi.

"İsrail açık taahhütte bulunmalı"

Hamas'ın arabuluculardan, (Biden'ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde) 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan hususları uygulamaya yönelik bir plan sunmasını ve İsrail'in bu plana bağlı kalacağına dair açık bir taahhütte bulunmasını talep etiğini belirten Hindi, bu şartların sağlanması durumunda Hamas'ın anlaşmayı uygulama mekanizmasına girmeye hazır olduğunu vurguladı.

ABD, Hamas'ın katılmasını istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, dünkü basın brifinginde, 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de yapılması beklenen Gazze'de ateşkes müzakerelerine İsrail'in katılacağını ve aynı şekilde Hamas'ın da görüşmelere katılmasını umduklarını söylemişti.

"İsrail müzakere süreci boyunca ortaya atılmayan yeni şartlar öne sürdü"

ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucular, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlaması için İsrail ve Hamas'a çağrı yapmalarının ardından
Hamas, çağrıya ilişkin verdiği cevapta şu ifadelere yer vermişti:
"Gerek biz gerekse Mısır ve Katarlı arabulucular, İsrail'in ve Binyamin Netanyahu hükümetinin niyetini ve tavrını biliyoruz. Buna rağmen son öneriye olumlu yaklaştık. Ancak İsrail, bu öneriyle ilgili müzakere süreci boyunca ortaya atılmayan yeni şartlar öne sürdü."

ABD'nin üç aşamalı ateşkes planı

ABD Başkanı Joe Biden 31 Mayıs'ta İsrail'in önerisi olduğunun altını çizdiği 3 aşamalı ateşkes planını açıklamıştı. Plan kısaca kalıcı ateşkesi, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını içeriyordu.

Netanyahu ise daha sonra esir takası müzakereleriyle ilgili yeni şartlar öne sürmüştü. Bu şartlar
"silahlı Filistinlilerin güneyden kuzeye dönmesinin engellenmesi ve İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridorunda kalmasını"
öngörüyordu.

Müzakerelere kimler katılacak?

Yarın Doha'da yapılacak müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, CIA Direktörü Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın katılacağı belirtiliyor.



#Hamas
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