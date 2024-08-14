Hamas Doha'daki ateşkes görüşmelerine katılmayacak: Müzakerelerde kesinlikle yokuz

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hindi, "Hamas, Doha'da yada Kahire'de yeniden başlaması beklenen müzakerelerde kesinlikle olmayacak" dedi.
"İsrail açık taahhütte bulunmalı"
Hamas'ın arabuluculardan, (Biden'ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde) 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan hususları uygulamaya yönelik bir plan sunmasını ve İsrail'in bu plana bağlı kalacağına dair açık bir taahhütte bulunmasını talep etiğini belirten Hindi, bu şartların sağlanması durumunda Hamas'ın anlaşmayı uygulama mekanizmasına girmeye hazır olduğunu vurguladı.
ABD, Hamas'ın katılmasını istedi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, dünkü basın brifinginde, 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de yapılması beklenen Gazze'de ateşkes müzakerelerine İsrail'in katılacağını ve aynı şekilde Hamas'ın da görüşmelere katılmasını umduklarını söylemişti.
"İsrail müzakere süreci boyunca ortaya atılmayan yeni şartlar öne sürdü"
ABD'nin üç aşamalı ateşkes planı
ABD Başkanı Joe Biden 31 Mayıs'ta İsrail'in önerisi olduğunun altını çizdiği 3 aşamalı ateşkes planını açıklamıştı. Plan kısaca kalıcı ateşkesi, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını içeriyordu.
Müzakerelere kimler katılacak?
Yarın Doha'da yapılacak müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, CIA Direktörü Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın katılacağı belirtiliyor.