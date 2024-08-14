Hamas: Haaretz'in haberi İsrail'in savaş suçu işlediğini doğruluyor

Rişk açıklamasında, "İsrail gazetesi Haaretz'in, Nazi işgal ordusunun Gazze'deki tünellerde ve binalarda arama yapmak için Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasına ilişkin araştırmasında ortaya çıkanlar, bu ordunun tüm dünya tarafından kınanması gereken savaş suçları işlediğini bir kez daha doğruluyor." ifadelerini kullandı.