Dünya Hamas İsrailin dezenfekte yapan Filistinlileri gözaltına alması ırkçı bir davranış
ORTADOĞU

Hamas: İsrail'in dezenfekte yapan Filistinlileri gözaltına alması ırkçı bir davranış

Hamas, İsrail istihbaratının, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapan 12 Filistinliyi gözaltına almasını "ırkçı ve barbar" bir davranış olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi AA
Doğu Kudüs'teki bir dizi kurum ve tesiste dezenfekte çalışması yapan 12 gencin gözaltına alınmıştı.
Doğu Kudüs'teki bir dizi kurum ve tesiste dezenfekte çalışması yapan 12 gencin gözaltına alınmıştı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yazılı açıklamasında, "Dezenfekte kampanyasına gönüllü katılan Filistinlilerin işgal güçlerince gözaltına alınması ırkçı ve barbar bir davranıştır ve Kudüs'teki Filistinlilerin hayatının hafife alındığını göstermektedir" ifadesini kullandı.

  • İsrail'in, Kudüs'teki dezenfekte çalışmalarını engellemesinin virüsün yayılmasına neden olduğunu belirten Kanu, bunun Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) virüsle mücadelede sarf ettiği çabaların hiçe sayılması anlamına geldiğini kaydetti.

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail istihbaratının, dün akşam saatlerinde Doğu Kudüs'teki bir dizi kurum ve tesiste dezenfekte çalışması yapan 12 genci gözaltına aldığı belirtilmişti.

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