Hamas İsrail'in 'öldü' dediği komutanı esir aldıklarını açıkladı: Vakit bitiyor hükümetiniz yalan söylüyor

Yüzlerce İsrailli, Savaş Kabinesi'nin toplantısı sırasında Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisi önünde gösteri yaparak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin takas anlaşmasıyla serbest bırakılmasının sağlanmasını talep etti. Kudüs'teki göstericiler, esirlerin resimlerini taşıdı ve Hamas'la acil bir anlaşmaya varılmasına atıfta bulunarak "Hemen anlaşma yapın" ve "Hepsini canlı geri getirin" gibi sloganlar attı.