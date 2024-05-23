|
Dünya

Hamas İsrail'in 'öldü' dediği komutanı esir aldıklarını açıkladı: Vakit bitiyor hükümetiniz yalan söylüyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, terör devleti İsrail'in 2 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada 'öldüğünü' iddia ettiği İsrail Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin yaralı olarak esir alındığını açıkladı. Yapılan videolu duyuruda, İsrail yönetiminin askerlerini esaret altında bıraktığı kaydedildi.

19:26 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:35 - 23/05/2024 Perşembe
AA
İsrail ordusunun Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami
İsrail ordusunun Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami

Kassam Tugaylarının Telegram platformunda yayınladığı videoda, Hamami'nin, 7 Ekim'de esir alındığı ve esir alınması sırasında yaralandığı belirtildi.

"İsrail yönetimi askerlerini esaret altında bırakıyor"

"Şimdi onun (Hamami'nin) akıbeti nedir?"
sorusunun sorulduğu videoda,
İsrail yönetiminin askerlerini esaret altında bıraktığı kaydedildi.
"Vakit bitiyor, hükümetiniz yalan söylüyor."
ifadesinin kullanıldığı videoda, Hamami'nin öldüğüne veya hala yaşadığına dair bilgiye yer verilmedi.

İsrail 'öldü' demişti

İsrail ordusu, 2 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü ve cesedinin Hamas'ın elinde olduğunu duyurmuştu.



#Hamas
#İsrail
#Esir
#Komutan
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri