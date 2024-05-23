Hamas İsrail'in 'öldü' dediği komutanı esir aldıklarını açıkladı: Vakit bitiyor hükümetiniz yalan söylüyor

İsrail ordusunun Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami
Kassam Tugaylarının Telegram platformunda yayınladığı videoda, Hamami'nin, 7 Ekim'de esir alındığı ve esir alınması sırasında yaralandığı belirtildi.
"İsrail yönetimi askerlerini esaret altında bırakıyor"
"İsrail yönetimi askerlerini esaret altında bırakıyor"
"Şimdi onun (Hamami'nin) akıbeti nedir?"
sorusunun sorulduğu videoda,
İsrail yönetiminin askerlerini esaret altında bıraktığı kaydedildi.
"Vakit bitiyor, hükümetiniz yalan söylüyor."
ifadesinin kullanıldığı videoda, Hamami'nin öldüğüne veya hala yaşadığına dair bilgiye yer verilmedi.
İsrail 'öldü' demişti
İsrail 'öldü' demişti
İsrail ordusu, 2 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü ve cesedinin Hamas'ın elinde olduğunu duyurmuştu.
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1 saat önce