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Dünya

Hamas: İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndaki yolcu binasını ateşe vermesi barbarca

Hamas, İsrail'in, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda bulunan yolcu binasını ateşe vermesini "Filistinlilerin dış dünyayla bağlantısının kesilmesine neden olan barbarca bir davranış" olarak nitelendirdi.

08:20 - 18/06/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı bünyesindeki yolcu binası ile diğer yapıları yakarak hizmet dışı bırakmasının, Filistin halkına karşı yürütülen soykırımın bir parçası olduğu ifade edildi.


Binaların yakılmasının, "suç niteliğinde bir eylem ve barbarca bir davranış" olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, Filistinlilerin dış dünyayla bağlantılarının kesilmesine, binlerce hasta ve yaralının dışarıda tedavi hakkından mahrum edilmesine neden olacağı vurgulandı.


Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, savaş suçu teşkil eden bu "Nazist" davranışı kınama ve İsrailli yetkililerin sivil yapıları yıkıma uğratmasından ötürü hesaba çekilmesi için gereken tedbirleri alma çağrısı yapıldı.


İsrail ordusu, bugün, Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafındaki bekleme salonunu da barındıran yolcu binasını ve yanındaki bir dizi yapıyı ateşe vermişti.


Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.


Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.


Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.

#Hamas
#İsrail
#Refah Sınır Kapısı
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