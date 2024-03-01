Hamas: İsrail'in yardım bekleyen sivillere yönelik katliamıyla ilgili açıklamaları yalan ve aldatma

Uluslararası Adalet Divanına, Uluslararası Ceza Mahkemesine ve tüm insan hakları kurumlarına "bu iğrenç suçu belgelemeleri ve bu haydut işgal varlığını işlediği suçlardan ve ihlallerden sorumlu tutmak için gerekli önlemleri almaları" çağrısında bulundu.