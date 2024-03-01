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Dünya

Hamas: İsrail'in yardım bekleyen sivillere yönelik katliamıyla ilgili açıklamaları yalan ve aldatma

Hamas, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açılarak 112 kişinin öldürülmesi ve yüzlerce kişinin yaralanmasına ilişkin "aldatma ve yalan bilgi" aktardığını belirtti. Hamas'tan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist ordu, halkımızın sistematik öldürülmesini meşrulaştırmak için önemsiz bir hikaye anlatarak, gerçekleştirdiği korkunç katliam hakkında aldatma ve yalan bilgi aktarmaktadır." ifadesi kullanıldı.

08:19 - 1/03/2024 Cuma
AA
Hamas: İsrail'in yardım bekleyen sivillere yönelik katliamıyla ilgili açıklamaları yalan ve aldatmadır
Hamas: İsrail'in yardım bekleyen sivillere yönelik katliamıyla ilgili açıklamaları yalan ve aldatmadır
Katil İsrail ordusunun,
Filistin halkına karşı soykırım savaşı başlattığından bu yana "yanlış bilgilendirme ve yalanı"
yaygın şekilde kullandığına dikkat çekilen açıklamada,
Uluslararası Adalet Divanına, Uluslararası Ceza Mahkemesine ve tüm insan hakları kurumlarına "bu iğrenç suçu belgelemeleri ve bu haydut işgal varlığını işlediği suçlardan ve ihlallerden sorumlu tutmak için gerekli önlemleri almaları" çağrısında bulundu.
İsrail ordusu dün, Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda
insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail güvenlik kaynakları, yardım tırlarının etrafını saran
Filistinlilerin, tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunarak, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf ettiğini aktarmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


#Hamas
#Gazze
#İsrail
1 saat önce
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