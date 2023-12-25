Hamas lideri 'paramparça ettik' diyerek ilk kez paylaştı: İsrail'in kaybı binlerce

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar grubun bölge dışındaki üyelerine gönderdiği bir mesajda, Hamas savaşçılarının İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirdiğini ve onların şartlarına boyun eğmeyeceklerini söyledi.





Yahya Sinvar, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez kamuya açık mesaj paylaştı.





Pazartesi günü El Cezire tarafından paylaşılan bir mektupta Sinvar, İsrail'in iki buçuk ay süren bombalama ve kara operasyonlarından sonra silahlı kanadın başarısı konusunda güvence verdi.





















Beş bin İsrailli asker öldürüldü





Sinvar kara operasyonlarının Ekim ayının sonlarında başlamasından bu yana 5.000 İsrailli asker ve subayın öldürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.





Bunların üçte birinin (yaklaşık 1.660 kişi) öldürüldüğünü, geri kalanların ise kalıcı olarak sakat kaldığını veya ciddi şekilde yaralandığını söyledi.





İsrail ordusu şu ana kadar karadaki çatışmalarda 156 askerin öldüğünü, 600 askerin de yaralandığını açıklamıştı.





"Benzeri görülmemiş bir mücadele"





El Cezire'nin haberine göre Sinvar, "İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail işgal güçlerine karşı şiddetli ve benzeri görülmemiş bir mücadele veriyor." dedi.





Tugayların "İsrail ordusunu ezdiğini ve ezmeye devam edeceğini", "işgal koşullarına boyun eğmeyeceklerini" sözlerine ekledi.











