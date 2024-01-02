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Dünya

Hamas liderine suikast: İsrail Salih Aruri'yi Lübnan'da katletti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen "Dahiye"de patlama meydana geldi. Saldırının İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından Hamas ofisine yönelik düzenlendiği bildirildi. Hamas yöneticilerinden Salih Aruri ile birlikte dört kişi hayatını kaybetti.

19:36 - 2/01/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 20:18 - 2/01/2024 الثلاثاء
AA
İsrail'e ait SİHA, Beyrut'a saldırı düzenledi.
İsrail'e ait SİHA, Beyrut'a saldırı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde şiddetli bir patlama yaşandı.

Büyük hasar var

Henüz kaynağı belirlenemeyen patlamada bir aracın ateş aldığı ve çevrede büyük hasarın meydana geldiği kaydedildi.

"İsrail, Hamas'a saldırdı"

Lübnan resmi haber ajansı, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Beyrut'ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail: Hamas yöneticilerinden Salih Aruri öldürüldü

İsrail ordu radyosu, İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'nin öldürüldüğünü bildirdi.


İsrail güçleri Hamas yetkililerinden Aruri'nin Batı Şeria'daki evini patlatıcıyla yıktı
İsrail güçleri Hamas yetkililerinden Aruri'nin Batı Şeria'daki evini patlatıcıyla yıktı

İsrail güçleri, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesindeki evini, patlatıcılar kullanarak yıktı. Şihab Haber Ajansına göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesine gece baskın düzenledi. Burada bulunan Aruri'nin evini kuşatan İsrail askerleri, patlayıcılar yerleştirdikleri evi havaya uçurdu. Şiddetli patlamaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlandı. İsrail güçlerinin Aruri’nin evinde saatlerce çalışma yaptıklarını ve bölgeden ayrılmadan önce evi infilak ettirdiklerini söyledi. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 2010 yılında Filistin topraklarından sürgün edilmeden önce İsrail hapishanelerinde 18 yıl yatmıştı.




#İsrail
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