Hamas liderine suikast: İsrail Salih Aruri'yi Lübnan'da katletti

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde şiddetli bir patlama yaşandı.
Büyük hasar var
Henüz kaynağı belirlenemeyen patlamada bir aracın ateş aldığı ve çevrede büyük hasarın meydana geldiği kaydedildi.
"İsrail, Hamas'a saldırdı"
Lübnan resmi haber ajansı, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Beyrut'ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenlediğini bildirdi.
İsrail: Hamas yöneticilerinden Salih Aruri öldürüldü
İsrail ordu radyosu, İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'nin öldürüldüğünü bildirdi.