Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye Eğer İsrail geri çekilmezse savaşın gidişatını belirleyecek olan direnişin sözüdür
ORTADOĞU

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye: Eğer İsrail geri çekilmezse savaşın gidişatını belirleyecek olan direnişin sözüdür

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin direnişinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar karşısında eli kolu bağlı beklemeyeceğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye: Eğer İsrail geri çekilmezse savaşın gidişatını belirleyecek olan direnişin sözüdür
Hamas lideri Heniyye

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların yansımalarından tamamen İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas lideri, "Direniş, işgal altındaki Kudüs'te yaşanan olaylar karşısında eli kolu bağlı beklemeyecek. Eğer İsrail geri çekilmezse savaşın gidişatını belirleyecek olan direnişin sözüdür" ifadelerini kullandı.

Hamas: İsrail ağır bir bedel ödeyecek
DÜNYA
Hamas: İsrail ağır bir bedel ödeyecek

Filistin halkının İsrail'in Kudüs'teki planlarını uygulamaya koymasını kabul etmeyeceğini vurgulayan Heniyye, sahadaki direnişin devam edeceğini, İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin hedeflerini gerçekleştirmelerini engellemek için direniş faaliyetlerinin artacağını kaydetti.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısının 305'e yükseldiği açıklanmıştı.

Filistin halkı Kudüs'e doğru yürüyüşe geçti
OYNAT 00:48
Filistin halkı Kudüs'e doğru yürüyüşe geçti
İsrail'in Kudüs'teki terör eylemlerine tepki büyük halk hareketine dönüştü. Binlerce Filistinli, işgalcilerin saldırılarına karşı Kudüs'e yürüyüşe geçti.

Mescid-i Aksa'nın yardım çığlığı: Ümmetin şerefi çiğneniyor, Selahaddin nerede?
OYNAT 00:32
Mescid-i Aksa'nın yardım çığlığı: Ümmetin şerefi çiğneniyor, Selahaddin nerede?
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.
'Nerede Selahaddinler?' diye haykıran Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Mescid-i Aksa'nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı.
Abone Ol Google News
Mescid-i Aksaya yardım yapmaları farz

'Mescid-i Aksa'ya yardım yapmaları farz'

Kudüs ve Filistin Müftüsü'nden İslam dünyasına çağrı.
Gel al katliam olmasın

'Gel al katliam olmasın'

​İşgalci İsrail askerleri El-Kisvani'nin ofisini kuşattı
Erdoğandan Filistine telefon

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Yaralı sayısı 305

Yaralı sayısı 305

Mescid-i Aksa'daki saldırılarda yaralı Filistinli sayısı yükseliyor.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Harem-i Şerif'ten seslendi.
Filistin 7'den 70'e direniyor

Filistin 7'den 70'e direniyor

Dünya, işgalci İsrail polisinin Müslümanlara saldırısına sessiz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.