Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye: Eğer İsrail geri çekilmezse savaşın gidişatını belirleyecek olan direnişin sözüdür

Mescid-i Aksa'nın yardım çığlığı: Ümmetin şerefi çiğneniyor, Selahaddin nerede?

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

'Nerede Selahaddinler?' diye haykıran Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Mescid-i Aksa'nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı.

