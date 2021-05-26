Hamas Sözcüsü Zuhri: Türkiye Filistin davasında hep var
Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri "Türkiye Filistin davasında hep var." diyerek Türkiye'nin Gazze saldırısını durdurmak için bölgede ve dünyada çeşitli taralarla diplomatik adımlar attığını söyledi. Zuhri saldırılar esnasında İsmail Haniye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sürekli iletişm olduğunu ifade etti.
Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri Gazze'ye yönelik saldırılarda Türkiye'nin desteği hakkında açıklamalar yaptı. Zuhri saldırılar esnasında Filistin Başbakanı İsmail Haniye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sürekli iletişim olduğunu söyledi.
TÜRKİYE SALDIRI ANLARDA DİPLOMATİK ADIMLAR ATTI
Türkiye'nin Gazze saldırısını durdurmak için bölgede ve dünyada çeşitli taraflarla diplomatik adımlar attığını ve temaslarda bulunduğunu söyleyen Zuhri "Türkiye Filistin davasında hep var." dedi.