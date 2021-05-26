Hamas Sözcüsü Zuhri: Türkiye Filistin davasında hep var Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri "Türkiye Filistin davasında hep var." diyerek Türkiye'nin Gazze saldırısını durdurmak için bölgede ve dünyada çeşitli taralarla diplomatik adımlar attığını söyledi. Zuhri saldırılar esnasında İsmail Haniye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sürekli iletişm olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi 26 Mayıs 2021, 14:20 Son Güncelleme: 26 Mayıs 2021, 14:22 Diğer