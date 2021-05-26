Dünya Hamas Sözcüsü Zuhri Türkiye Filistin davasında hep var
ORTADOĞU

Hamas Sözcüsü Zuhri: Türkiye Filistin davasında hep var

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri "Türkiye Filistin davasında hep var." diyerek Türkiye'nin Gazze saldırısını durdurmak için bölgede ve dünyada çeşitli taralarla diplomatik adımlar attığını söyledi. Zuhri saldırılar esnasında İsmail Haniye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sürekli iletişm olduğunu ifade etti.

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Hamas Sözcüsü Zuhri: Türkiye Filistin davasında hep var
Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri Gazze'ye yönelik saldırılarda Türkiye'nin desteği hakkında açıklamalar yaptı. Zuhri saldırılar esnasında Filistin Başbakanı İsmail Haniye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sürekli iletişim olduğunu söyledi.

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Türkiye'nin Gazze saldırısını durdurmak için bölgede ve dünyada çeşitli taraflarla diplomatik adımlar attığını ve temaslarda bulunduğunu söyleyen Zuhri "Türkiye Filistin davasında hep var." dedi.

Gazze’de Filistinli küçük kız 7 saat sonra enkaz altından tekbirlerle çıkarıldı
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Gazze’de Filistinli küçük kız 7 saat sonra enkaz altından tekbirlerle çıkarıldı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırılarında dün evleri vurulan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna, 7 saatin ardından enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Tekbirlerle çıkarılan kızın o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Küçük kızın tedavi için Al-Shifa Hastanesine sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıda küçük kızın annesinin ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e sert tepki: Bunlar yavruları öldürecek kadar katiller
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e sert tepki: Bunlar yavruları öldürecek kadar katiller
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik alçakça saldırılarına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır. Bunlar yavruları öldürecek kadar katiller. Kadınları yerlerde süründürerek öldürecek, yaşlı insanları öldürecek kadar katil. Bunların eşi benzeri yok. Aynı suda beslenenler de bunları destekliyor' dedi.


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