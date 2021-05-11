Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Hamas Tel Avive 130 roket attı
ORTADOĞU

Hamas Tel Aviv’e 130 roket attı

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Hamas Tel Aviv’e 130 roket attı
Arşiv

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı.

İsrail'in düzenlediği son hava saldırısının Gazze Şeridi'nin batısına gerçekleştiği belirtilirken, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı.

  • Bu arada Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 130 roket attığını açıkladı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli şolmuş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de 2 İsrailli kadın hayatını kaybetmişti.

Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki: Saldırılar kabul edilemez
OYNAT 03:59
Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki: Saldırılar kabul edilemez
Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Sözcüsü Haham Dovid Feldman, İsrail'in Doğu Küdüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da namaz kılan insanları vahşice öldürmesine tepki gösterdi. Feldman, problemin kökeninde Tevrat'a bağlı gerçek Yahudilerin kabul etmediği İsrail devletini kuran Siyonizm hareketi olduğuna dikkati çekerek, 'Bu insanların bu şekilde kabul edilemez delice yaklaşımlarına kimse şaşmamalı. Bu Siyonist hareket, kendilerinden önceki hiçbir şeyi tanımıyor. Bu yüzden tüm bunlar oluyor. İşte bu nedenle Şeyh Cerrah'ta talihsiz bir durum ortaya çıkıyor, insanları evlerinden atmak istiyorlar. Aynısı geçmişte Filistin halkının evlerini yıktıklarında da oldu. Bunu, her zaman tekrar tekrar görüyoruz. Filistin halkı (onlara göre) sanki resmen yokmuş gibi, asla var olmadı' ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada çağrı
DÜNYA
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada çağrı

İşgalci İsrail kuvvetleri Gazze'de 13 katlı binayı vurarak yıktı
DÜNYA
İşgalci İsrail kuvvetleri Gazze'de 13 katlı binayı vurarak yıktı

İsrail’in Şeyh Cerrah’taki projesi sömürgecilik
DÜNYA
İsrail’in Şeyh Cerrah’taki projesi sömürgecilik

İsrail lobisine bağlı kuruluştan haber sitesine tehdit: Editörün ismini verene ödül vereceğiz
DÜNYA
İsrail lobisine bağlı kuruluştan haber sitesine tehdit: Editörün ismini verene ödül vereceğiz
Abone Ol Google News
Beşiktaşa soğuk duş

Beşiktaş'a soğuk duş

Lider Beşiktaş, sahasında Karagümrük'ü konuk ediyor.
Süper Ligde kritik gün

Süper Lig'de kritik gün

Küme düşen takımlar belli oluyor.
Ümmet adım atmamızı bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu, Filistin'le ilgili Müslüman ülkelere seslendi.
Kadıköy'de<br> büyük şok

Kadıköy'de
büyük şok

​Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

​Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki.
Kuralları <br>hiçe saydılar

Kuralları
hiçe saydılar

​Beşiktaş maçında 'üç bin taraftar' iddiası.

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Sergen Yalçın'ı <br>çıldırtan karar

Sergen Yalçın'ı
çıldırtan karar

​Beşiktaş-Karagümrük maçında tartışılan an.

​Liselerde uygulanacak yeni sisteme ilişkin detaylar paylaşıldı.

​Osmanlı'dan günümüze Şeyh Cerrah'ın bilinmeyen hikayesi.

Bakanlık vaka ve ölü sayılarını açıkladı.

​Bakan Koca : Vaka sayısı yüzde 65 azaldı.
Kudüs için <br>Kahire ile temas

Kudüs için
Kahire ile temas

Bakan ​Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü.

​İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit oldu.

​​Formula 1'le ilgili gelişmeyi yayıncı kuruluş duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.