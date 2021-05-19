Hamas üyesi el-Rishq ateşkes haberlerini yalanladı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ve Filistin arasında ateşkes yapılacağı öne sürülmüştü. İsrail medyasının üst düzey İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, Perşembe günü İsrail ve Filistin arasında ateşkes yapılacağı iddia edilmiş, beklenmedik gelişmeler dışında ateşkesin Perşembe günü yürürlüğe gireceği aktarılmıştı.

İsrail medyasında çıkan İsrail-Filistin arasındaki ateşkes haberlerine ilişkin açıklama yapan üst düzey Hamas yetkilisi İzzat el-Rishq, “Bazı düşman medyasının Hamas’ın Perşembe günü ateşkesi kabul ettiği doğru değil” ifadelerini kullanarak, “Ateşkes için herhangi bir anlaşmaya veya belirli bir zamanlamaya ulaşılmadı” dedi.

DÜNYA İsrail vahşetini durdurmanın yolu: Cepheyi genişletmek

"Filistin halkının talepleri açık"

El-Rishq, Birleşmiş Milletler, Mısır, Katar ve diğer ülkeler tarafından yürütülen ateşkesi koordine etme çabalarının sürdüğünü ifade etti.

REKLAM

Arabulucuların çabalarının ve temaslarının ciddi ve sürekli olduğunu belirten el-Rishg, “Filistin halkının talepleri açık ve iyi biliniyor" dedi.

DÜNYA Çocukları bu bombalarla katlediyor

İsrail medyası Perşembe günü ateşkes ilan edileceğini iddia etmişti

İsrail merkezli Kanal 12, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Perşembe gününden itibaren ateşkese hazır olduğunu ABD’ye bildirdiğini öne sürmüştü. İsrail medyasında birçok kuruluş ise kaynak göstermeden, her iki tarafında da mevcut çatışmada hedeflerine ulaşması nedeniyle 2-3 gün içinde gerçekten bir ateşkesin beklendiğini bildirmişti.

Bazı medya kuruluşları ise adı açıklanmayan bir diplomatik kaynağa dayandırdıkları haberlerinde, "Bu geceki raporların aksine, İsrail’in hiçbir anlaşma veya taahhüdü bulunmadığını" ifade etmişti.

DÜNYA Netanyahu Biden'dan süre istedi: Üç gün daha öldüreyim

Hamas’ın ateşkesi kabul ettiği iddia edilmişti

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Mısır’ın İsrail-Filistin arasında Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren başlayacak bir ateşkes önerdiği bildirilmişti. Haberlerde ayrıca, Hamas’ın bu ateşkese olumlu yanıt verdiği ifade edilirken, İsrail’in ise ateşkes teklifine henüz yanıt vermediği aktarılmıştı.