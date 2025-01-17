Hamas'a 'katil' diyen Linet Ankara'da konser verecek: STK'lar tepkili

İsrail, Gazze'de soykırıma başladığında 'Hamas katildir' paylaşımı yapan Yahudi şarkıcı Linet’in Ankara'da konser verecek olması tepki çekti. Ankara Filistin Dayanışma Platformundan yapılan açıklamada, "İsrail ordusunda askerlik yapan ve Gazze'deki soykırımı destekleyen "Linet Menaşi" isimli kişi bugün saat 21.00, Jolly Joker Ankara'da konser verecektir. Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak soykırımın ve soykırıma destek verenlerin karşısındayız. Etkinlik iptal edilmediği takdirde etkinliğin yapılmasına karşı aynı alanda toplantı ve gösteri hakkımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz." denildi.
İsrail, Gazze'de soykırıma başladığında 'Hamas katildir' paylaşımı yapan Yahudi şarkıcı Linet’in Ankara'da konser verecek olmasına STK'lardan tepki geldi.
- "İsrail ordusunda askerlik yapan ve Gazze'deki soykırımı destekleyen "Linet Menaşi" isimli kişi bugün (17 Ocak) saat 21.00, Jolly Joker Ankara'da konser verecektir.
- Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak soykırımın ve soykırıma destek verenlerin karşısındayız.
- Söz konusu etkinliğin gerçekleşmesi ülkemizin soykırıma karşı duruşuyla çelişkilidir. Etkinliğin saat 13.00'a kadar iptal edilmesini bekliyoruz. Etkinlik iptal edilmediği takdirde etkinliğin yapılmasına karşı aynı alanda toplantı ve gösteri hakkımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz."
Hamas'a 'katil' demişti
Yahudi şarkıcı Linet'in, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığında 'Hamas katildir' paylaşımı yapması büyük tepki çekmişti. Daha sonra İsrail'in Gazze'deki hastane katliamından bahsetmediği için tepki gören Linet, açıklama yaparak, "Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli." ifadelerini kullanmıştı.