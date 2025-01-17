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Hamas'a 'katil' diyen şarkıcı Linet Ankara'da konser verecek: STK'lar tepkili

Hamas'a 'katil' diyen şarkıcı Linet Ankara'da konser verecek: STK'lar tepkili

09:0317/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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'Hamas katildir' paylaşımı yapan Yahudi şarkıcı Linet’in Ankara'da konser verecek olması tepki çekti.
'Hamas katildir' paylaşımı yapan Yahudi şarkıcı Linet’in Ankara'da konser verecek olması tepki çekti.

İsrail, Gazze'de soykırıma başladığında 'Hamas katildir' paylaşımı yapan Yahudi şarkıcı Linet’in Ankara'da konser verecek olması tepki çekti. Ankara Filistin Dayanışma Platformundan yapılan açıklamada, "İsrail ordusunda askerlik yapan ve Gazze'deki soykırımı destekleyen "Linet Menaşi" isimli kişi bugün saat 21.00, Jolly Joker Ankara'da konser verecektir. Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak soykırımın ve soykırıma destek verenlerin karşısındayız. Etkinlik iptal edilmediği takdirde etkinliğin yapılmasına karşı aynı alanda toplantı ve gösteri hakkımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz." denildi.


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Hamas'a 'katil' diyen şarkıcı Linet Ankara'da konser verecek: STK'lar tepkili
Dünya / Ortadoğu
17 Ocak, Cuma

İsrail, Gazze'de soykırıma başladığında 'Hamas katildir' paylaşımı yapan Yahudi şarkıcı Linet’in Ankara'da konser verecek olmasına STK'lardan tepki geldi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
  • "İsrail ordusunda askerlik yapan ve Gazze'deki soykırımı destekleyen "Linet Menaşi" isimli kişi bugün (17 Ocak) saat 21.00, Jolly Joker Ankara'da konser verecektir.
  • Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak soykırımın ve soykırıma destek verenlerin karşısındayız.
  • Söz konusu etkinliğin gerçekleşmesi ülkemizin soykırıma karşı duruşuyla çelişkilidir. Etkinliğin saat 13.00'a kadar iptal edilmesini bekliyoruz. Etkinlik iptal edilmediği takdirde etkinliğin yapılmasına karşı aynı alanda toplantı ve gösteri hakkımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz."

Konser takviminde İstanbul da var

İsrail yanlısı şarkıcının, 25 Ocak'ta da İstanbul'daki Aqua Florya alışveriş merkezinde yer alan Hayal Kahvesi isimli mekanda konser vereceği öğrenildi.

Hamas'a 'katil' demişti

Yahudi şarkıcı Linet'in, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığında 'Hamas katildir' paylaşımı yapması büyük tepki çekmişti. Daha sonra İsrail'in Gazze'deki hastane katliamından bahsetmediği için tepki gören Linet, açıklama yaparak, "Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli." ifadelerini kullanmıştı.


#İsrail
#Gazze
#Hamas

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