Hamas'a 'katil' diyen şarkıcı Linet Ankara'da konser verecek: STK'lar tepkili

Ankara Filistin Dayanışma Platformundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ankara Filistin Dayanışma Platformundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu etkinliğin gerçekleşmesi ülkemizin soykırıma karşı duruşuyla çelişkilidir. Etkinliğin saat 13.00'a kadar iptal edilmesini bekliyoruz. Etkinlik iptal edilmediği takdirde etkinliğin yapılmasına karşı aynı alanda toplantı ve gösteri hakkımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz."

Söz konusu etkinliğin gerçekleşmesi ülkemizin soykırıma karşı duruşuyla çelişkilidir. Etkinliğin saat 13.00'a kadar iptal edilmesini bekliyoruz. Etkinlik iptal edilmediği takdirde etkinliğin yapılmasına karşı aynı alanda toplantı ve gösteri hakkımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz."

Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak soykırımın ve soykırıma destek verenlerin karşısındayız.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak soykırımın ve soykırıma destek verenlerin karşısındayız.

Konser takviminde İstanbul da var

Konser takviminde İstanbul da var

Yahudi şarkıcı Linet'in, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığında 'Hamas katildir' paylaşımı yapması büyük tepki çekmişti. Daha sonra İsrail'in Gazze'deki hastane katliamından bahsetmediği için tepki gören Linet, açıklama yaparak, "Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli." ifadelerini kullanmıştı.