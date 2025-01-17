Ateşkes sevinci: Dünyanın dört bir köşesinde kutlandı

Gazze’de sağlanan ateşkes, Suriye’nin pek çok şehrinde de büyük bir coşkuyla kutlandı. Başkent Şam başta olmak üzere, Halep, Hama, Humus ve İdlib şehirlerinde binlerce insan sokaklarda kutlama yaptı. Şam’da ellerinde Filistin ve Suriye bayrakları taşıyan vatandaşlar, tekbir getirerek, Gazze’ye selam gönderdi. Kalabalık havai fişekler eşliğinde “Canımız sana feda olsun ey Aksa” ve “Özgür Filistin” sloganları attı. Emevi Meydanı’nda bir araya gelen Suriyeliler, “Gazze zaferini İdlib’de kutlamayı hayal ediyorduk. Çok şükür bu kutlama özgür Suriye’nin başkenti Şam’da bize nasip oldu. Canımız ve kanımız Aksa’ya feda olsun” dedi.

Ateşkesin duyurulması, Fransa'nın başkenti Paris'te de sevinçle karşılandı.

SURİYE’DEN SONRA SIRA FİLİSTİN’DE

Suriye’nin özgürleşmesinin ardından Kuveyt’ten Şam’a gelen ve ayağının tozuyla ateşkes kutlamalarına katılan Deyrizorlu Raşid Şihar, “Suriye’nin özgürleşmesi Filistin’in özgürleşmesine vesile olacak. İnşallah Gazze’ye ve bütün Filistin’e tekrar döneceğiz” dedi. Şihar “Vatanımızın özgürleşmesinden sonra Gazze’de ateşkes olması bizi çok mutlu etti. Mutluluğumuz ve sevincimizi anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Önceden Kuveyt’te yaşıyordum, şimdi vatanım özgürleştiği için Suriye’de yaşayacağım. Hep birlikte zulüm altında olan toprakların özgürleşmesi için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Lübnan'ın Sayda kenti, havai fişekler eşliğinde sevinç gösterisine sahne oldu.





MİNİKLER ÇİKOLATA DAĞITTI

Kutlamalara katılan Aya Nur, “Ateşkes haberini duyar duymaz sokağa çıktık. Bu meydanda geçtiğimiz günlerde Suriye’nin özgürleşmesini kutluyorduk, bugün Gazze’deki kardeşlerimizin sevincine ortak oluyoruz. İnanılmaz günler yaşıyoruz. Sonunda Siyonist zulüm bitti, Gazze artık yeniden nefes alacak. Suriye’nin olduğu gibi Filistin’in de özgür olduğu günler çok yakında inşallah” dedi. Gazze’deki ateşkes nedeniyle Emevi Meydanı’na gelen Suriyeli minikler de çikolata dağıttılar.





Allah onları güçlendirsin

Ateşkes vesilesiyle aralarında Ürdün, Fas, Tunus, Lübnan, Fransa ve İngiltere’nin de bulunduğu birçok ülkede kutlamalar düzenlendi. Pazar günü yürürlüğe girecek anlaşmanın duyurulmasından sonra Ürdün’ün başkenti Amman’da konvoylar düzenlendi. Bir araya gelen Ürdünlüler, “Zafer bizimdir” ve “Allah onları güçlendirsin” sloganlarıyla Filistinlilere destek oldu. Fas’ın başkenti Rabat ile Tanca kentlerinde de sevinç gösterileri düzenlendi.





TUNUS’TAN GAZZE’YE SELAM

Lübnan’ın başkenti Beyrut ve ülkenin çeşitli kentlerinde de anlaşma sevinçle karşılandı. Araç konvoyları oluşturan yüzlerce kişi, Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi kutladı. Tunus’ta da başkentte bir araya gelenler de Filistin bayrakları taşıyarak, “Tunus’tan Gazze’ye selam” sloganları attı.





ALMAN POLİSİ HAZMEDEMEDİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de, çok sayıda kişi anlaşmayı kutlamak için Neukölln ilçesindeki Hermann Meydanı’nda toplandı. Filistin destekçileri, Gazze ve Filistin lehine sloganlar atarak kutlama yaptı ve Filistin bayrakları taşıdı. Berlin polisi X’ten yaptığı açıklamada, yasak sloganların atıldığı suçlamasıyla 3 kişi hakkında inceleme başlatıldığı ve birçok kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.



