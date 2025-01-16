'Hamas imzalamadı' yalanı kısa sürdü: Netanyahu hükümeti ateşkesi onaylamak için toplanıyor

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ateşkes anlaşmasıyla ilgili anlaşmazlıkların çözüldüğünü ve Binyamin Netanyahu hükümetinin yarın ateşkesi onaylamak için toplanacağını bildirdi. İsrail yönetimi, ateşkesin ilanı sonrası Hamas'ı anlaşmayı kabul etmemekle suçlamış ve sorun çözülene kadar kabinenin anlaşmayı onaylamak için toplanmayacağını duyurmuştu. Hamas ise iddiaları reddetmişti.
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
Anlaşmanın, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe gireceği ifade edilmişti. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacağı bildirilmişti.
Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine dönebilmelerini de içeriyordu.