Dünya Hamastan Barış Pınarı Harekatı açıklaması Türkiyenin sınırlarını koruma hakkını anlıyoruz
BARIŞ PINARI HAREKATI

Hamas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkını anlıyoruz

Hamas, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendisini savunma ve milli güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme hakkını anlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Hamas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması yapıldı.
Hamas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması yapıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Hamas yazılı açıklama yayımladı.

  • Açıklamada, Türkiye'nin Filistin davasına yönelik tutumundan ve Filistin halkına verdiği destekten övgüyle söz edildi.

"Türkiye'yi anlıyoruz"

"Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendisini savunma ve milli güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme hakkını anlıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgedeki gerginliklerin ABD ve İsrail kaynaklı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesi gerektiği vurgulandı.

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