Hamas'tan camide Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası İslam dünyasına çağrı: Harekete geçin

Soykırımcı İsrail askerlerinin kameraları ile dronlardan çekilen ve camilerin yıkılışını ile Kur'an-ı Kerim nüshalarının yakılışını gösteren görüntülerin ardından Hamas'tan açıklama yapıldı.
"Faşist bir davranıştır"
Hamas'tan İslam dünyasına çağrı: Harekete geçin
824 camiyi yıktılar
Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu, 23 Ağustos'ta İsrail askerlerinin, Beni Salih Camisi'ne girerek buradaki Kur'an-ı Kerim'leri yaktığı, Han Yunus'ta da Gazze'nin en eski camilerinden Ulu Camiyi yerle bir ettiği görüntüleri yayınlamıştı. Görüntülerin, İsrail askerlerinin kameraları ve dronlar tarafından çekildiği belirtilmişti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucu 610 cami tamamen 214'ü ise kısmen yıkıldı.