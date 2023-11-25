|
Dünya

Hamas'tan esir takası kararı: İkinci aşama ertelendi

Hamas esir takasında ikinci aşamayı ertelediğini duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardım tırlarının girmesine izin verme taahhüdünü yerine getirene kadar esir takasının ertelendiği belirtildi.

Semih Bozkuş
19:39 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 20:51 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Esir takasının ikinci aşaması ertelendi.

Esir takasının ikinci aşaması ertelendi.

Kassam Tugayları, İsrail'in mutabakata uymadığı gerekçesiyle esir takasını erteledi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze'nin kuzeyine yardım tırlarının girmesine izin verme taahhüdünü yerine getirene kadar esirlerin serbest bırakılmasında ikinci aşamayı ertelemeye karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Kassam Tugayları, varılan mutabakata göre ikinci gün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin ülkelerine gönderilmesini Tel Aviv'in anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle erteledi.


Açıklamada, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar ikinci gün çıkacak esirlerin serbest bırakılmasını erteledik." ifadeleri yer aldı.


Söz konusu açıklama, Hamas'a yakın Aksa Radyosu'nun "Kassam Tugayları'nın, esir takası anlaşmasına göre serbest bırakılacak İsrailli esirleri Gazze'de Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim etmeye başladığını açıkladığı" yönündeki haberinin ardından geldi.


İsrail'deki Kanal12 televizyonu, gün içinde İsrailli yetkililerden esir takasının işlemesine ilişkin "teknik" problemler olduğunu aktarmıştı.



#Hamas
#Esir Takası
#Gazze
#Yardım Tırları
#İsrail
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TÜMOSAN Konyaspor evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti | ÖZET