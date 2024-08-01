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Dünya

Hamas'tan Haniye suikastına protesto çağrısı: Öfke yürüyüşleri düzenlensin

Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikasta tepki olarak yarın cuma namazı sonrasında gösteri çağrısı yaptı. Cuma namazı sonrası tüm camilerde Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınması istendi.

20:48 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:00 - 1/08/2024 Perşembe
AA
Hamas lideri İsmail Heniyye İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldü.
Hamas lideri İsmail Heniyye İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldü.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "
Korkakça suikastı ve Gazze'deki halkımıza karşı devam eden soykırımı kınamak ve Filistin toprakları, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı korumak için bütün camilerden başlayan öfke yürüyüşleri düzenlensin.
" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Haniye için tüm camilerde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısı yapıldı.

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.



#Hamas
#İsmail Heniyye
#Cuma
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