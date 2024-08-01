Hamas'tan Haniye suikastına protesto çağrısı: Öfke yürüyüşleri düzenlensin

Terör devleti İsrail'in Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile birlikte Tahran'da şehit ettiği Vesim Ebu Şaban, Gazze'de geçirdiği yıllar boyunca Kassam Tugayları'nın önemli bir figürü olarak tanındı. 2019 yılına kadar, Kassam Tugayları'nın elit birimlerine liderlik etti ve Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin güvenliğini sağlama görevini üstlendi. Gazze'den ayrılana kadar olan bu dönemde, Vesim Ebu Şaban'ın liderlik becerileri ve stratejik yetenekleri, Hamas'ın içindeki konumunu pekiştirdi. Peki Vesim Ebu Şaban kimdir? İşte Hamas'ın önemli isminin hayatı...