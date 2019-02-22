Dünya Hamastan İsrail çağrısı Normalleşmenin karşısında durun
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Hamas'tan İsrail çağrısı: Normalleşmenin karşısında durun

Hamas, İslam ve Arap ülkelerinden İsrail ile normalleşmenin karşısında durmalarını istedi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci (İsrail), Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirip kontrolü sağlamakla Aksa'ya yönelik planlarını hayata geçiremez" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda nöbet tutuyor.
Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda nöbet tutuyor.

Gazze'deki Hamas hareketi, İslam ve Arap dünyasına "Müslümanların kutsallarına saldıran İsrail'le normalleşmenin karşısında durmaları" çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir. İşgalci (İsrail), Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirip kontrolü sağlamakla Aksa'ya yönelik planlarını hayata geçiremez." denildi.

İslam ve Arap ülkelerine Müslümanların kutsallarına saldıran İsrail ile normalleşmenin karşısında durmaları çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail tarafından uygulanan bütün ihlal ve engellere rağmen Filistin halkının Mescid-i Aksa'yı savunma konusunda gösterdiği ısrarlı duruştan da övgüyle bahsedildi.

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin pazar günü 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail nöbet tutan Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

  • Bugün ise Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi tarafından 2003'te kapatılan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nın İsrail'in onayı olmadan Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı kaydedildi. Filistinliler de bugünkü cuma namazını Rahmet Kapısı'nın içinde kıldı.

Rahmet Kapısı'nın Filistinliler tarafından açılmasına ilişkin İsrail'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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