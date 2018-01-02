Hamas'tan İsrail'in işgal yasasına tepki

Hamas Hareketi, İsrail parlamentosunun, Kudüs'ten çekilme kararı alınmasını zorlaştıran yasayı kabul etmesinin radikal Yahudi devleti kurulması için bir hazırlık olduğunu belirtti.

Hamas Hareketi Sözcüsü Fevzi Berhum, yayımladığı basın açıklamasında, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ırkçı ve radikal siyasetine karşı Kudüs İntifadası'nın dozunu artırma çağrısı yaptı.

İsrail'in parlamentosunda bugün kabul edilen ve söz konusu ülkenin Kudüs'ten çekilmesini zorlaştıran yasanın İsrail'in kutsal kente ve buradaki Filistinlilere yönelik tacizler dizisinin bir örneği olduğunu kaydeden Berhum, "Bu adımlar, Siyonist yapının ırkçı ve radikal Yahudi devletini ilan etmesi için bir hazırlıktır. ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın kararının sonucu olan bu devlet, Filistin halkı ve tüm bölge için tehdittir. "ifadelerini kullandı.

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Berhum, uluslararası toplumun İsrail'in suçları karşısında sessiz kalmasını kınayarak, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’tan Oslo Anlaşması'nı ve İsrail'le güvenlik iş birliğini sonlandırmasını, artık bu ülkeyi tanımamasını talep etti.

Sözcü Berhum, İsrail ve ABD politikalarına karşı bölgesel ve uluslararası desteğin artarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ten çekilmeyi onaylamak için en az üçte iki çoğunluk aranması şartını getiren yasa, İsrail parlamentosu Knesset'te bugün kabul edildi.

Buna göre 120 sandalyeli parlamentoda işgal altındaki Doğu Kudüs dahil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için en az 80 oy gerekecek. Knesset'te daha önce bu yönde bir karar alabilmek için salt çoğunluk yeterliydi.