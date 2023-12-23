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Dünya

Hamas'tan katil Galant'a tokat gibi cevap: İçi boş tehdit sefilliğinin ifadesi

Gazze'de İsrail terörüne karşı direnen Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, "İsrailli askerlerin direniş liderlerini öldürmek üzere oldukları" yönündeki açıklamasını, "içi boş bir tehdit" olarak değerlendirdi.

10:04 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 10:12 - 23/12/2023 Cumartesi
AA
Yoav Galant
Yoav Galant
Hamas'tan, İsrail Savunma Bakanı
Yoav Galant
'ın, Gazze'deki Hamas lideri Yahya es-Sinvar'la ilgili açıklamalarına cevap geldi.

"Sefil başarısızlığının bir ifadesi"


Açıklamada, Galant'ın, "direnişin liderlerini öldürmeye yakın oldukları" yönündeki açıklamalarının, hayali başarıları pazarlamada kullandığı içi boş bir tehdit olduğu ifade edilerek, "Bu tehditler, sivilleri öldürmekten ve sivil yapıları yıkmaktan başka Gazze'de hiçbir hedefi gerçekleştiremeyen Galant'ın sefil başarısızlığının bir ifadesidir." denildi.


Galant, daha önce İsrail ordu radyosunun Facebook sayfasında yer alan açıklamasında, "Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın yakında İsrail ordusunun tüfekleriyle karşılaşacağını" kaydetmişti.




#Hamas
#Yoav Galant
#İsrail
#Gazze
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