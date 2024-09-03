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Dünya

Hamas'tan katil Netanyahu'ya gözdağı: Gazze'de 11 ay sonra hayali bir zafer arıyor

Netanyahu'nun dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ı, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmasının ardından Hamas'tan açıklama geldi. Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de 11 aydır hayali bir zafer aradığını belirtti.

10:05 - 3/09/2024 Tuesday
Güncelleme: 10:17 - 3/09/2024 Tuesday
AA
İşgalci İsrail güçlerinin saldırıları sürüyor.
İşgalci İsrail güçlerinin saldırıları sürüyor.

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar sürüyor.


Netanyahu'nun dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ı, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmasının ardından Hareketin Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.


Rişk
, "Direniş güçlerinin elindeki esirlerin hayatından Netanyahu sorumludur. Direniş güçleri onların hayatını korumaya ve iyi muamelede bulunmaya özen gösterirken o (Netanyahu) onları öldürme ve durumlarını görmezden gelmede ısrar ediyor"
ifadelerini kullandı.

'Hayali bir zafer arıyor'

Netanyahu'nun yaptığı açıklamayla esir takası ve ateşkes anlaşmasını engelleyenin kendisi olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Rişk,
"Netanyahu, 11 aydır Gazze'de yürüttüğü ve halkına pazarlamada başarılı olamadığı hayali bir zafer arıyor"
değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu dünkü basın toplantısında, geçen hafta Gazze'de 6 İsrailli esirin cenazelerinin bulunmasının ardından bazı İsrailli yetkililerin Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin sona erdirilmesi yönündeki açıklamalarını duyduğunda "şoke olduğunu" belirtmiş ve buradaki işgale devam etme konusunda ısrarcı olacaklarını söylemişti.


İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.


Hamas, 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.



#Hamas
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