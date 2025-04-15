Hamas'tan Maldivler'e övgü: İsrail zulmüne karşı cesur bir adım

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişinin yasaklanmasına yönelik kararı duyurdu. Maldivler'in bu kararına Hamas'tan destek geldi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Muizzu'nun yürürlüğe girecek yasayı onaylaması "doğru yönde atılmış cesur bir karar" olarak nitelendi.
"Maldivlerin adımı takip edilmeli"
"İnsancıl örf ve uluslararası hukuku hiçe sayan ihlaller ve suçların bedelini ödetmek için azgın Siyonist oluşumun izole edilmesi gerektiğinin" altını çizen Hamas, diğer ülkelere de Maldivlerin söz konusu yasayla attığı adımı takip etmeleri çağrısı yaptı.
Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, bugün Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişinin yasaklandığını" duyurdu.
Bu adımın, İsrail'in, Filistin'de devam eden zulmüne karşı ülkenin duruşunu gösterdiğini belirten Muizzu, Maldivler'in Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.
Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilmişti.