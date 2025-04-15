Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; İsrail pasaportu bulunan kişilerin Maldivler'e girişini yasakladıklarını duyurdu. Söz konusu yasanın onaylandığını belirten Muizzu Filistin'de devam eden zulmüne karşı ülkenin duruşunu gösterdiğine dikkat çekti.
Maldivler'de, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklayan yasa yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin resmi açıklama Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'dan geldi.
Maldivler'den Filistin'e destek adımı
Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Muizzu, söz konusu yasanın onaylandığını belirterek, "İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişi yasaklandı." ifadesini kullandı.
Bu adımın, İsrail'in, Filistin'de devam eden zulmüne karşı ülkenin duruşunu gösterdiğini belirten Muizzu, Maldivler'in Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.
Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilmişti.