Katil İsrail Batı Şeria'da 19 yaşındaki bir Filistinliyi katletti

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Celzun Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 19 yaşındaki Filistinli Malik Ali el-Hattab'ı gerçek mermiyle vurarak katletti. Hattab için kampta cenaze töreni düzenlendi. Hattab'ın yakınları üzüntü yaşadı.
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Celzun Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 19 yaşındaki bir genci gerçek mermiyle vurarak katletti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin baskın sırasında karnından gerçek mermiyle vurarak yaraladığı 19 yaşındaki Malik Ali el-Hattab'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 171'i çocuk olmak üzere 948'e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.