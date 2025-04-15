Katil İsrail Batı Şeria'da 19 yaşındaki bir Filistinliyi katletti

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 171'i çocuk olmak üzere 948'e yükseldi.