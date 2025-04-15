Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail Batı Şeria'da 19 yaşındaki bir Filistinliyi katletti

Katil İsrail Batı Şeria'da 19 yaşındaki bir Filistinliyi katletti

14:5215/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Celzun Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 19 yaşındaki Filistinli Malik Ali el-Hattab'ı gerçek mermiyle vurarak katletti. Hattab için kampta cenaze töreni düzenlendi. Hattab'ın yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Celzun Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 19 yaşındaki bir genci gerçek mermiyle vurarak katletti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin baskın sırasında karnından gerçek mermiyle vurarak yaraladığı 19 yaşındaki Malik Ali el-Hattab'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 171'i çocuk olmak üzere 948'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

#İsrail
#Batı Şeria
#Celzun Mülteci Kampı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Canan Dağdeviren kimdir?