Destek istediler: Türkiye TCG Volkan gemisini Maldivler'e hibe etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Doğan sınıfı hücumbotlardan TCG Volkan, Maldivler'in savunma kapasitesini artırmak amacıyla bu ülkeye hibe edilecek.
Bakım ve onarım süreci İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda tamamlanan geminin, havuzlu taşıma gemisiyle Nisan-Haziran 2025 döneminde Maldivler’e ulaştırılması planlanıyor.
Türk ekibi tarafından faal hale getirilecek
TCG Volkan’ın Maldivler’e ulaşmasının ardından, Türk Deniz Kuvvetleri'nden gönderilecek teknik bir ekip tarafından gemi faal duruma getirilecek. Hibe işlemlerinin ise Temmuz ayında tamamlanması öngörülüyor.
Maldivli personele Türkiye'de eğitim
Gemide görev alacak Maldivli askeri personele yönelik olarak Türkiye’de başlatılan eğitim süreci, 7 Nisan’da başladı. Ferdi eğitimlerin 9 Mayıs’ta tamamlanması bekleniyor.
Gemide ileri seviye birlik eğitimi de verilecek
TCG Volkan’ın aktif hale getirilmesinin ardından, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilecek bir eğitici ekip, Maldivli mürettebata iki haftalık ileri seviye birlik eğitimi verecek.