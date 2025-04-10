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Samsung'dan mobil AI devrimi: Eşyaları göster, tavsiyeni al

Samsung'dan mobil AI devrimi: Eşyaları göster, tavsiyeni al

19:5110/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Samsung, Galaxy S25 serisini gerçek zamanlı görsel AI yetenekleriyle güncelledi
Samsung, Galaxy S25 serisini gerçek zamanlı görsel AI yetenekleriyle güncelledi

Samsung, Galaxy S25 serisini gerçek zamanlı görsel AI yetenekleriyle güncelledi. Gemini Live'a gelen yeni güncelleme ile kullanıcılar sadece kameralarına göstererek eşyalarını nasıl kategorize edecekleri veya alanlarını nasıl optimize edecekleri konusunda öneriler alabilecek.

Samsung Electronics, Galaxy S25 Serisi için sunduğu yazılım güncellemesiyle gerçek zamanlı görsel yapay zeka destekli sohbet robotu Gemini Live'a yeni özellikler ekledi.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan itibarıyla tüm Galaxy S25 Serisi kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan güncellemeyle, Gemini Live daha etkileşimli ve kişiselleştirilmiş görsel sohbet deneyimleri sunmaya başladı.


Günlük görevleri kolaylaştıran yapay zeka destekli sohbet etkileşimleri, kullanıcıların cihazlarıyla daha doğal bir iletişim kurmasına olanak sağlıyor.


Kamera tabanlı canlı sohbet etkileşiminde
, kullanıcıların göstermek istedikleri nesneleri karşı tarafla paylaşmaları için yalnızca cihazın yan düğmesine basılı tutmaları yeterli oluyor. Bu özellik, görsel içeriklerin anlık olarak sohbet ekranına dahil edilmesini sağlıyor.

'Mobil yapay zekanın geleceğine doğru cesur bir adım'


Gemini Live ile kıyafet seçmek veya dolabı yeniden düzenlemek gibi günlük kararlar daha da kolaylaşıyor. Kullanıcılar sadece kameralarına göstererek eşyalarını nasıl kategorize edecekleri veya alanlarını nasıl optimize edecekleri konusunda öneriler alabilecek,
kişiselleştirilmiş stil tavsiyeleri için online mağazalarla ekranlarını paylaşabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Müşteri Deneyimi Ofisi Mobil Deneyim İş Bölümü Başkanı Jay Kim, Google ile mobil yapay zekanın geleceğine doğru cesur bir adım attıklarını belirtti.


Kim, çalışma ve iletişim yöntemlerinde sıkı uyum içinde olan daha akıllı etkileşimler sunduklarını vurgulayarak, "Galaxy S25 Serisi, kazandığı yeni görsel yetenek sayesinde yeni nesil yapay zeka deneyimlerini hayata geçiriyor, kullanıcıların cihazları üzerinden dünyayla kurduğu etkileşimde yeni standartlar belirliyor." ifadelerini kullandı.


Samsung Galaxy S25 güncellemesi: Görüntülü AI destekli sohbet özelliği geldi

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