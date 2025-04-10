Gemini Live ile kıyafet seçmek veya dolabı yeniden düzenlemek gibi günlük kararlar daha da kolaylaşıyor. Kullanıcılar sadece kameralarına göstererek eşyalarını nasıl kategorize edecekleri veya alanlarını nasıl optimize edecekleri konusunda öneriler alabilecek,