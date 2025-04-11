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ChatGPT'ye 'hafıza' güncellemesi: Kişiselleştirilmiş sohbet deneyimi dönemi başlıyor

ChatGPT'ye 'hafıza' güncellemesi: Kişiselleştirilmiş sohbet deneyimi dönemi başlıyor

09:4911/04/2025, Cuma
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Yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI, ChatGPT kullanıcılarına yönelik dikkat çeken bir yeniliği hayata geçirdi. "Memory Boost" (Hafıza Güçlendirme) adı verilen yeni özellikle birlikte, ChatGPT artık geçmiş sohbetleri hatırlayabilecek.

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, ChatGPT'nin artık kullanıcıların önceki sohbetlerine dair bilgileri hatırlayarak çok daha tutarlı ve anlamlı yanıtlar verebileceği belirtildi.


Yapay zekânın geçmiş konuşmaları referans alarak verdiği yanıtların “daha alakalı ve faydalı” olduğu ifade edildi.


Yeni güncellemeyle birlikte, kullanıcılar sohbet başlattıklarında ChatGPT kendilerini daha iyi tanıyan, alışkanlıklarını bilen ve sohbet geçmişine göre yanıt üretebilen bir asistan gibi davranacak.


Kullanıcı isteğine bağlı olacak

Ancak bu yeni özellik varsayılan olarak açık gelse de kullanıcılar dilerse bu hafıza fonksiyonunu devre dışı bırakabilecek. Özelliği kapatan kullanıcılar için geçmiş sohbetler referans alınmayacak.


Şu anda söz konusu özellik, ChatGPT'nin Plus ve Pro abonelerine sunulmaya başlandı. Ancak Avrupa Ekonomik Alanı (EEA), Birleşik Krallık, İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn gibi bazı bölgelerde kullanıma sunulmayacak.


Kurumsal, Takım ve Eğitim kullanıcılarının ise birkaç hafta içinde bu özelliğe erişmesi bekleniyor.


Görsel üretim özelliği de yoğun ilgi görüyor

OpenAI, kısa süre önce ChatGPT’ye entegre ettiği görsel üretim özelliği sayesinde büyük ilgi toplamıştı. Kullanıcılar, yalnızca metinle değil, aynı zamanda görsel isteklerde de bulunabiliyor.


Bu özellik, daha önce yalnızca DALL-E platformunda bulunan görsel üretim kapasitesinin ChatGPT'ye entegre edilmesiyle ücretsiz kullanıcılara da açılmıştı. Şirketin CEO’su Sam Altman, bu ilginin OpenAI sunucularında yoğunluk oluşturduğunu, bazı grafik işlemcilerin aşırı yüklenmeden ötürü “eridiğini” esprili bir dille ifade etmişti.


Hâlihazırda GPT-4.5 dil modeliyle çalışan ChatGPT’nin önümüzdeki dönemde yeni nesil “o3” akıl yürütme modeliyle çok daha gelişmiş bir hâle getirilmesi bekleniyor.


#ChatGPT
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