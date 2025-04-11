Gazze için dijital tepki: Profilleri karartıyorlar

Siyonist İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki göstermek için dijital mecrada da çeşitli eylemler düzenleniyor. Instagram'da katliamlara dikkat çekmek isteyen kullanıcılar evrensel tepki gerçekleştirdi. Profil fotoğraflarını siyahla dolduran kullanıcılar platformların sansür uygulamaları için de siyah fotoğraflar paylaşarak Gazze'yi hatırlattı.