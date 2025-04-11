Gazze için dijital tepki: Profilleri karartıyorlar

Eyleme ilişkin binlerce paylaşım yapıldı.
Gazze için, dünyada gün görmeden dünyaya veda eden bebekler için, çocuğunun parçalarını poşette taşıyan babalar; evladının cansız bedenini izleyen anneler için herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Soykırıma karşı dijital tepki için de birçok çalışma yürütülüyor. Platformların kısıtlamalarına rağmen Gazze’yi gündemde tutmak için çaba sarf ediyor. Sosyal medya kullanıcıları, soykırıma dikkat çekmek için profil fotoğraflarını karartıyor.
Siyonist İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki göstermek için dijital mecrada da çeşitli eylemler düzenleniyor. Instagram'da katliamlara dikkat çekmek isteyen kullanıcılar evrensel tepki gerçekleştirdi. Profil fotoğraflarını siyahla dolduran kullanıcılar platformların sansür uygulamaları için de siyah fotoğraflar paylaşarak Gazze'yi hatırlattı.
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