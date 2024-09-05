Hamas'tan 'Netanyahu' uyarısı: Tuzağına düşülmesin

"Yeni önerilere ihtiyacımız yok; şu anda ihtiyaç duyulan şey Netanyahu ve hükümetine baskı yapmak ve onları üzerinde anlaşmaya varılanları yerine getirmeye zorlamaktır. Netanyahu'nun tuzağına ve müzakereleri halkımıza yönelik saldırganlığı uzatmak için kullanan oyunlarına düşülmemesi konusunda uyarıyoruz. Netanyahu'nun Selahaddin ekseninden (Philadelphi) çekilmeme kararı bir anlaşmayı engellemeyi amaçlamaktadır"