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Dünya

Hamas'tan 'Netanyahu' uyarısı: Tuzağına düşülmesin

Hamas terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgali uzatmak için oyunlar oynadığını belirterek, “Yeni önerilere ihtiyacımız yok; şu anda ihtiyaç duyulan şey Netanyahu ve hükümetine baskı yapmak ve onları üzerinde anlaşmaya varılanları yerine getirmeye zorlamaktır” dedi.

14:30 - 5/09/2024 Perşembe
DHA
Hamas - Binyamin Netanyahu
Hamas - Binyamin Netanyahu

Hamas'a ait Telegram hesabından yapılan açıklamada terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı uyarıldı.


"Oyunlarına düşülmemesi konusunda uyarıyoruz"


Yapılan açıklamada
"Yeni önerilere ihtiyacımız yok; şu anda ihtiyaç duyulan şey Netanyahu ve hükümetine baskı yapmak ve onları üzerinde anlaşmaya varılanları yerine getirmeye zorlamaktır. Netanyahu'nun tuzağına ve müzakereleri halkımıza yönelik saldırganlığı uzatmak için kullanan oyunlarına düşülmemesi konusunda uyarıyoruz. Netanyahu'nun Selahaddin ekseninden (Philadelphi) çekilmeme kararı bir anlaşmayı engellemeyi amaçlamaktadır"
denildi.




#Hamas
#İsrail
#Netanyahu
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